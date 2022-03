Bombe sull'ospedale pediatrico. "Attacco immorale"

Le immagini fanno impressione. L'ospedale pediatrico di Mariupol è un cumulo di macerie. È stato colpito da un raid russo, "non esiste più", afferma il vice capo della polizia nazionale ucraina Vyacheslav Abroskin, che cita alcuni testimoni oculari. "Molte donne - ha aggiunto - sono rimaste ferite e uccise" . L'ufficio stampa del comune di Mariupol aggiunge che "le truppe di occupazione russe hanno sganciato diverse bombe sull'ospedale pediatrico. La distruzione è colossale. L'edificio dell'istituto sanitari, dove erano in cura dei bambini di recente, è completamente distrutto".

La notizia rimbalza sui siti e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che pubblica un video della distruzione, scrive su Twitter: "Mariupol. Attacco diretto delle truppe russe all'ospedale di maternità. Persone e bambini sono sotto le macerie. Bambini sotto le macerie. Che atrocità! Per quanto ancora il mondo sarà complice ignorando il terrore? Chiudete i cieli adesso! Fermate le uccisioni! Avete il potere di farlo ma sembra che stiate perdendo l'umanità".

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022

"Non capiamo come sia possibile nel mondo moderno bombardare un ospedale per bambini", afferma Sergei Orlov, vice sindaco di Mariupol, ai microfoni della Bbc. Le persone che sono riuscite a mettersi in salvo sono in uno stato "di rabbia totale" e "non possono credere che sia vero".

Parole di sdegno dalla comunità internazionale. L'attacco sull'ospedale è "abominevole e spaventoso", ha detto il ministro degli Esteri britannico, Liza Truss, in conferenza stampa congiunta a Washington con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. Il primo ministro Boris Johnson sottolinea che ci sono "poche cose più ignobili che prendere di mira i vulnerabili e gli indifesi" . Ed aggiunge: "Il Regno Unito sta valutando un maggiore sostegno all'Ucraina per difendersi dagli attacchi aerei e Putin dovrà rendere conto per i suoi terribili crimini".

Le Nazioni Unite stanno seguendo le notizie "scioccanti" del bombardamento di un ospedale a Mariupol, in Ucraina", ha dichiarato il portavoce dell'Onu, Stephane Dujarric, citato dalla Cnn. "Gli ospedali, gli operatori sanitari, le ambulanze, nessuno di questi dovrebbe mai essere un bersaglio".

Condanna anche dal ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio: "Guardate queste immagini - scrive su Facebook -. Dell'ospedale di Mariupol sono rimaste solo macerie: i missili russi, poche ore fa, hanno distrutto il reparto maternità e quello pediatrico. Le autorità ucraine parlano di feriti e vittime, in gran parte bambini e donne. Un luogo di speranza, dove la vita nasce, è diventato un luogo di morte. È spietato. Ancora una volta viene colpito un obiettivo non militare. La guerra di Putin deve fermarsi. I cittadini ucraini continuano a subire bombardamenti indiscriminati e a vedere morire i propri cari, per una guerra che non hanno voluto e che tutta la comunità internazionale condanna con fermezza. Ripeto: serve un tavolo negoziale per una tregua umanitaria, che garantisca l'apertura di corridoi umanitari seri, che devono essere rispettati. Serve una tregua di 48/72 ore per permettere ai cittadini ucraini di lasciare il Paese. Non c'è altro tempo da perdere".

"Le immagini da Mariupol, con il bombardamento russo sull'ospedale pediatrico mentre è in corso una tregua, l'evacuazione dei civili, è una cosa che lascia sgomenti" , ha detto il segretario del Pd Enrico Letta, ospite di 'Zapping', su Rai Radio1. "Sono immagini strazianti. L'Europa, ora, deve diventare adulta".

​"Non ci sono parole - scrive su Twitter Mariastella Gelmini (Forza Italia), ministro per gli Affari regionali e le autonomie - solo tanto dolore. La Russia cessi bombardamenti indiscriminati su civili".

"L'umanità finisce laddove si decide di bombardare un ospedale e per di più pediatrico", scrive su Twitter Deborah Bergamini (Forza Italia), sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento -. "Bambini e mamme sotto le macerie dell'ospedale di Mariupol. Fermiamo questa lunga scia di sangue e adoperiamoci con ogni mezzo affinchè si ponga fine al più presto a questo dramma umanitario".