"Epstein si prenderà cura di te". Così il padre la portò nella tana del lupo

Stando al New York Post, durante il podcast su Jeffrey Epstein è emerso che a presentare il milionario pedofilo a Ghislaine Maxwell fu il padre di lei nel 1988. Il re dell’editoria britannica Robert Maxwell, molto attaccato alla figlia minore, affermò che Epstein si sarebbe preso cura “ sentimentalmente” dell'adorata figlia.

A raccontare che fu proprio il padre a presentarle il magnate americano, fu Ghislaine, la quale però inizialmente non era interessata al diabolico ereditiero. “ Di punto in bianco Ghislaine disse che fu il padre ad averla messa in contatto con Epstein” , viene riportato nel podcast condotto dalla giornalista investigativa Julie K. Brown. “L’idea era che Epstein si prendesse cura di lei a livello sentimentale, non finanziariamente. Su questo punto Ghislaine fu molto chiara". Maxwell morì in circostanze misteriose nel 1991, al largo delle Canarie, dopo essere uscito con il suo yatch, chiamato Lady Ghislaine . Prima della sua scomparsa, Robert Maxwell era stato accusato di aver rubato milioni di sterline dal fondo pensionistico della sua compagnia, lasciando la famiglia in bancarotta.

Dopo la morte del padre la giovane Ghislaine approda nella Grande Mela, dove diventerà la persona più intima per il magnate. Ma cosa legava Robert Maxwell a Jeffrey Epstein? Stando a quando emerso nel podcast, quest'ultimo fu aiutato finanziariamente dal barone dell’editoria britannica. Per questo motivo, alla sua morte decise di prendere con sé la figlia finita in disgrazia. “Robert Maxwell fu una delle ragioni per cui Epstein diventò ricco” , ha rivelato una fonte. Epstein e la figlia del suo benefattore presenziano a feste ed eventi dell’alta società newyorchese ed internazionale sempre in coppia, fino a quando l’Fbi non scoprirà la natura predatoria del ricco finanziere. Ghislaine Maxwell che per anni ha procurato ragazze minorenni al perverso magnate, è stata arrestata a luglio 2020 con accuse molte pesanti a suo carico. Cospirazione nel traffico di minorenni e adescamento di minore sono sono due dei capi d’imputazione a suo carico.