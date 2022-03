Papa Francesco: "In Ucraina fiumi di sangue e di lacrime"

Il Santo Padre è tornato a parlare della guerra in Ucraina. Dalla finestra del palazzo Apostolico che si affaccia su piazza san Pietro, dopo l'Angelus, Papa Francesco ha auspicato che prevalga il negoziato e si torni a rispettare il diritto internazionale.

"La Santa Sede è disposta a fare di tutto, a mettersi in servizio per la pace. In questi giorni sono andati in Ucraina due cardinali. È la presenza del popolo cristiano, per ribadire che tutto il mondo cristiano dice, a voce alta, che la guerra è una pazzia".

Il pontefice ha voluto ringraziare anche i giornalisti, che mettono a rischio la vita: "Ci aiutate a vedere la crudeltà della guerra".

Dopo il discorso e le preghiere accorate di Bergoglio suonano le campane in piazza San Pietro. I fedeli, prima in silenzio, tornano a vociare. Sono i suoni che vorremmo tornare a sentire, forti, al posto del rumore assordante della guerra. Che non lascia scampo, che produce solo il silenzio e la disperazione della morte.