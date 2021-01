"Patrioti americani": è bufera sul tweet di Ivanka Trump rivolto ai manifestati di Capitol Hill

Quello che sta succedendo in America è sotto gli occhi di tutti. I sostenitori di Donald Trump hanno assalito Capitol Hill a Washington fermando la convalida dell'elezione di Joe Biden alla Casa Bianca. Gruppi armati si sono introdotti all'interno dell'edificio e ci sarebbero stati anche alcuni spari e feriti. Il presidente uscente ha invitato i rivoltosi alla calma attraverso i social e sua figlia Ivanka Trump si è unita all'appello con un tweet, che ha pero destato molto clamore ed è stato eliminato.

" Patrioti americani - qualsiasi violazione della sicurezza o mancato rispetto per le nostre forze dell'ordine è inaccettabile. La violenza deve finire subito. Per favore restate pacifici ", ha scritto la figlia di Donald Trump, che può contare su un vastissimo seguito su Instagram. La definizione di "patrioti" per i rivoltosi non è piaciuta e Ivanka Trump è finita al centro della polemica. Una marcia indietro purtroppo tardiva, perché sui social ogni parola lascia il segno. È stata inutile la successiva cancellazione e ripetizione del tweet con altri termini.

In un secondo momento, infatti, Ivanka Trump ha scritto: " La protesta pacifica è patriottica. La violenza è inaccettabile e deve essere condannata con la massima fermezza ". La figlia del presidente uscente degli Stati Uniti ha mantenuto il concetto di patriottismo ma l'ha utilizzato in un altro contesto e con altre modalità.

La situazione a Capitol Hill è fuori controllo e Donald Trump ha raccolto l'invito che gli è stato fatto da tutte le parti politiche, anche dagli stessi repubblicani, di richiamare i rivoltosi alla calma. " So come vi sentite, ma è il momento di tornare a casa. Abbiamo vinto un'elezione che ci è stata rubata. Tutti lo sanno, soprattutto l'altra parte, ma ora dovete andare a casa. Serve pace. Serve legge e ordine ", ha detto Donald Trump in un video nella speranza di placare gli animi di quella che rischia di essere una situazione esplosiva.

L'invito di Donald Trump, però, non sembra aver soritito alcun effetto. Poco prima dell'appello del presidente uscente, i manifestanti avevano espresso la volontà di occupare il Campidoglio per tutta la notte e ora le forze dell'ordine intervenute in massa, compresa la guardia nazionale inviata da Trump, stanno aspettando per apire come si evolverà la situazione in uno stato di massima allerta.