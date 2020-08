Piove cioccolato dal cielo: ma è solo il guasto di una fabbrica

Il sogno dei golosi di tutto il mondo si è finalmente avverato nella piccola cittadina di Olten, situata tra Zurigo e Basilea che da qualche giorno vede una leggera pioggia di polvere di cacao cadere dal cielo. Un vero paradiso per l’immaginario collettivo, ma un problema nella realtà dei fatti dovuto non ad un miracolo, piuttosto ad un guasto all’impianto di aerazione di una grande fabbrica di cioccolato situate nel paese appartenente ad uno dei marchi più famosi al mondo di dolci.

L’incredibile fatto è accaduto venerdì ma se ne è avuta notizia solo oggi. L’incidente si è verificato per un malfunzionamento del sistema di ventilazione della fabbrica che ha disperso nell’aria un’enorme quantità di finissima polvere di cacao. I residenti vedendo scendere la polvere scura sui tetti sono rimasti ovviamente un po’ interdetti comprendendo però immediatamente che il fatto era dovuto alla grande fabbrica che nel paese dà lavoro a migliaia di persone.

Il noto marchio ha confermato l’incidente dichiarando di trattarsi di un “ piccolo difetto nella ventilazione di raffreddamento di una linea per la tostatura delle fave di cacao ” e quelle piovute sarebbero quindi “ piccole particelle di pezzi di fava di cacao tostati e tritati ”. Il responsabile dell’ufficio stampa del marchio ha comunque rassicurato la popolazione sulla assoluta non tossicità della polvere sia per l’uomo che per l’ambiente, facendosi anche carico delle spese di ripulitura dell’intera cittadina. Ad accorgersi per primo dello strano fenomeno è stato un passante che ha notato un “ sottile strato di polvere marrone ” che si era depositato sulle auto parcheggiate nella zona industriale della città. Ne ha parlato all'Oltner Tagblatt il giornale locale che dopo aver fatto qualche ricerca ha svelato il mistero.

L’azienda sta attualmente lavorando per risolvere la questione al fine di riportare le emissioni a livelli normali visto che in ogni caso una piccola quantità di cacao viene comunque dispersa nell’aria. Lo stabilimento che produce ogni giorno tonnellate di finissimo cioccolato che viene poi lavorato diventando ogni sorta di prodotto dolciario, si trova vicino alla ferrovia, dove ogni giorno arrivano vagoni carichi di chicchi da cacao una vera e propria attrazione per la popolazione e i turisti che si trovano a visitare la città.