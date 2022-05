"Esitante". L'Ucraina accusa la Germania

Anche se Berlino si è "convinta" ad allinearsi ai grandi Paesi Nato e inviare i propri aiuti militari all'Ucraina, c'è chi afferma che le cose non stiano proprio così: è il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, che intervistato dal quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung, ha affermato che " la Germania è uno dei paesi più esitanti nell'Ue " anche se avrebbe " ancora la capacità di assumere o riprendere la leadership in Europa ". Una tirata d'orecchie pubblica piuttosto pesante dopo che il Parlamento tedesco si era esposto pubblicamente rompendo gl indugi e facendo l'elenco di armi da inviare a Kiev.

"Rimuovete gli ostacoli"

Adesso inizia la fase che potrà decidere non solo le sorti del Donbass ma dell'Ucraina intera e la Nato è ormai troppo coinvolta per tirarsi indietro. Ecco perché Kuleba auspia che Berlino possa " fare la storia " iniziando a elimiare " tutti gli ostacoli alla consegna di tutte le armi di cui l'Ucraina ha bisogno ". Niente più esitazioni, siate coraggiosi tedeschi è la parafrasi alle parole di Kuleba. Ma i "consigli" vanno ben oltre l'invio di mezzi militari: l'Ucraina vuole che anche la Germania sia convinta sulla proposta di annessione all'Ue e che si faccia un fronte compatto anche sul tema sanzioni alla Russia. Anche in questo caso, la frecciatina non manca. " Sfortunatamente, la Germania è uno dei paesi più esitanti nell'Ue quando si tratta della maggior parte di queste domande", sottolinea il ministro ucraino.

"Questione di guerra o pace"

L'integrazione e quindi l'annessione dell'Ucraina all'Europa " è oggi una questione di guerra e di pace nel nostro continente. Chiunque pensi in modo razionale e strategico dovrebbe essere in prima linea su questo tema ", insiste Kuleba, infastidito da argomentazioni che a suo dire sviano dalla tematica principale come quella sugli aiuti alla Serbia, in alcuni casi considerati prioritari rispetto a quelli per Kiev. Per Kuleba, poi, Germania e Ucraina " hanno la responsabilità del futuro dell'Europa: la Germania sui temi delle armi, delle sanzioni e della prospettiva dell'Ue, e la stessa Ucraina sul compito di impedire a Putin di sconfiggere la sua macchina da guerra ". Da qui la profezia: se lo Zar vincerà, l'Europa non potrà godere di alcuna stabilità e sicurezza "per decenni" perchè si tratta di una guerra " del vecchio contro il nuovo e, con una vittoria in Ucraina, l'Europa si reinventerà e affronterà un futuro più forte ", conclude.