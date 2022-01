Preso il "collezionista di inediti": un italiano truffava i grandi scrittori

Collezionava inediti: manoscritti e opere che sottraeva con l'inganno ad autori di caratura internazionale come Margaret Atwood e Sally Rooney. Dal 2016 ad oggi, il "collezionista di dorsi" - dall'inglese "The spine collector" - ha fatto impazzire la polizia di mezzo mondo riuscendo a non farsi mai beccare. Ma oggi, quel misterioso "fantasma dell'editoria mondiale" potrebbe esser stato stanato. Secondo l'FBI si tratterebbe dell'italiano Filippo Bernadini, 29 anni, impiegato per i diritti stranieri presso la casa editrice britannica Simon e Schuster. Fermato qualche giorno fa all'aeroporto di New York, il 29enne dovrà rispondere di truffa aggravata e furto d'identità.

La truffa

Una truffa in piena regola. Nella trappola sono finiti scrittori di fama mondiale ma anche volti noti di Hollywood come Ethan Hawke, sceneggiatore e regista statunitense. Il raggiro veniva attuato con un modus operandi (quasi) infallibile. Spacciandosi per un agente interessato all'acquisizione di inediti, il "collezionista di dorsi" otteneva romanzi ed opere non ancora pubblicate. Le bozze venivano inviate dagli autori a un indirizzo di posta elettronica ideato ad hoc per dare seguito all'attività truffaldina. Perlopiù si trattava di domini fittizi, con relativi account email falsi, a nome di "penguinrandornhouse. com" (con "rn" al posto della "m", ad esempio) o altre note case editrici. In questo modo, guadagnava credibilità agli occhi delle vittime che finivano per consegnargli i loro testi. Ma dopo essersi assicurato i manoscritti, spariva nel nulla.

Chi è "The spine collector"