Il mistero della foto che incastra il principe Andrea: "È scomparsa"

C’è un nuovo colpo di scena nello scandalo che vede protagonista il principe Andrea d’Inghilterra. Virginia Giuffre, vittima di Jeffrey Epstein, che ha denunciato il duca per abusi sessuali avvenuti quando aveva 17 anni, ha fatto una dichiarazione che potrebbe avvantaggiare il reale nella sua difesa in tribunale.

La Giuffre, ha rivelato un insider vicino alla donna al Daily Mail, avrebbe perso l’ormai celebre fotografia che la ritrae abbracciata ad Andrea, foto che potrebbe “ incastrare ” il principe. “ La foto non è in possesso di Virginia," ha rivelato la fonte. L’immagine, a detta della Giuffre, sarebbe stata scattata nella casa londinese di Ghislaine Maxwell da Epstein in persona, la notte del primo rapporto intimo con Andrea, a marzo del 2001. Nell’immagine si vede una giovane Virginia tra Andrea, che le cinge la vita e la Maxwell.

Ma Andrea ha sempre sostenuto di non ricordare affatto la foto, che anzi, potrebbe essere stata manipolata con lo scopo di incolparlo di qualcosa che non avrebbe mai commesso. A seguito delle accuse di molestie della Giuffre, Andrea ha rilasciato un’intervista alla Bbc nel 2019, nella quale nega categoricamente di aver conosciuto la donna, ma la foto dimostra il contrario. L’immagine fa parte di una serie di fotografie che la Giuffre conservava nella sua casa di Sidney e che ora risulta scomparsa.



“ Non si sa neppure se sia mai esistita ”, affermano i legali del duca, che nel 2020 avevano richiesto l’originale della copia che la Giuffre aveva mostrato pubblicamente e che le ha fruttato circa 160.000 dollari. Ma i legali della donna non hanno mai fornito l’originale dell’immagine, che a detta dell'ex vittima di Epstein, sarebbe andata persa nel 2011 durante il trasloco dal Colorado all’Australia. Ed ora i legali di Andrea sono pronti a dare battaglia alla 38enne americana, sostenendo che senza l’originale, non ci sono prove che la fotografia sia autentica. Andrea ha sempre sostenuto che la foto fosse ritoccata e addirittura un’amica del principe, Lady Victoria Hervey, ha dichiarato recentemente che il corpo del principe sarebbe in realtà di un irlandese, usato come “ controfigura ”.