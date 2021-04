Il principe Harry è arrivato a Londra. Come lo accoglierà la Regina?

Il principe Harry è atterrato a Londra, all’aeroporto di Heathrow, alle 13:15 (ora locale). Lo riporta il Sun, specificando che il duca di Sussex ha preso un volo della British Airways proveniente da Los Angeles. Non un jet privato, come annunciato in precedenza dai giornali. Come già sapevamo, non c’è Meghan Markle con lui, rimasta a casa, come prescritto dai medici, a causa dello stato avanzato della gravidanza. Dopo l’aborto spontaneo della scorsa estate i dottori hanno sconsigliato alla duchessa di Sussex di mettersi in viaggio.

Ora, quindi, il duca di Sussex si ritroverà di fronte alla sua famiglia, da solo e i tabloid si augurano che questo tempo insieme li aiuti a trovare una soluzione ai conflitti. Non sarà facile, visti i contenuti dell’intervista a Oprah Winfrey ma, forse, l’assenza di Meghan e la morte di Filippo potrebbe favorire, nel più breve tempo possibile, un riavvicinamento tra i Windsor e i Sussex. Al principe Harry, scrive ancora il Sun, verrà consentito di partecipare al funerale del principe Filippo aggirando alcuni dei divieti imposti dalla pandemia, per “motivi compassionevoli” , sottolinea il tabloid. Non la quarantena, però.

Secondo quanto riferisce ancora il Sun, infatti, il duca di Sussex dovrà rispettare un periodo di isolamento, da cui potrà uscire solo per partecipare alle esequie del nonno. In teoria dovrebbe trattarsi di 10 giorni di quarantena, secondo le norme vigenti in questo tempo di pandemia. A quanto pare Harry dovrebbe aver fatto anche un tampone prima della partenza e uno all’arrivo. I funerali del principe Filippo sono previsti il prossimo 17 aprile alla St. George’s Chapel. Prenderanno parte al triste evento solo 30 partecipanti, la cui lista completa verrà pubblicata il prossimo giovedì, in rispetto alle norme anti Covid.

Il premier Boris Johnson ha ceduto il suo posto, facendo sapere che non parteciperà all’ultimo saluto al duca di Edimburgo. A questo proposito Downing Street ha diramato un comunicato in cui possiamo leggere: “Il primo ministro intende agire secondo ciò che è meglio per la famiglia reale, in modo da poter consentire la presenza del maggior numero possibile di membri della famiglia al funerale di sabato”. Oggi il Parlamento inglese renderà omaggio al marito di Sua Maestà, scomparso a 99 anni lo scorso 9 aprile. Intanto continuano ad arrivare le dichiarazioni dei figli di Filippo ed Elisabetta.

La principessa Anna, oltre al video diramato dalla BBC, ha anche rilasciato un comunicato ufficiale in cui riflette sulla morte del padre e dichiara: “Sai che succederà, ma non sei mai davvero pronto. Mio padre è stato il mio insegnante, il mio sostenitore, il mio critico, ma soprattutto il suo esempio di vita ben vissuta e il servizio reso è ciò che di più volevo emulare”. Arriva anche un nuovo dettaglio sul funerale. Sappiamo che il feretro verrà trasportato su una Land Rover modificata proprio dal duca di Edimburgo, ma il nuovo dettaglio riguarda il fatto che l’auto è elettrica (forse Filippo si era fatto convincere da Carlo a preparare un funerale green?). Ci sarà, come annunciato, una processione che vedrà in prima fila i famigliari. C’è da scommettere che tutti gli occhi saranno puntati sul principe Harry e sul suo atteggiamento nei riguardi della royal family.