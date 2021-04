L'incontro segreto di Harry con la Regina prima di tornare a casa

Ormai è diventato un giallo. Nei giorni trascorsi a Londra, per il funerale del nonno, il principe Harry ha incontrato la regina Elisabetta? Secondo Omid Scobie, coautore della biografia dei duchi di Sussex, “Finding Freedom”, sì. Non solo, prima del funerale di Filippo anche Meghan Markle, come rivela il People, avrebbe telefonato alla sovrana, che avrebbe parlato anche con Archie. Colpo di scena. O forse no?

L’incontro tra Harry e la Regina

Su Bazaar.com Omid Scobie scrive: “Harry ha incontrato la Regina privatamente in almeno due occasioni durante il periodo trascorso nel Paese”. Non sappiamo cosa si siano detti, ma il giornalista riporta anche le parole di una fonte, che puntualizza: “L’amore e il rispetto che ha per sua nonna sono incrollabili”.

Sempre su Bazaar.com un altro insider, molto vicino al duca di Sussex, commenta: “Il viaggio di Harry aveva lo scopo di onorare la vita di suo nonno e supportare la nonna e i parenti. È stato un periodo di tempo incentrato sulla famiglia. Gli eventi di sabato hanno rotto il ghiaccio per futuri colloqui ma le questioni in sospeso non sono state affrontate più di tanto. La famiglia ha semplicemente messo da parte queste questioni per concentrarsi su ciò che davvero contava”. Allora perché Harry non è rimasto per il compleanno della sovrana?

Prove di dialogo

Facciamo un passo indietro e cerchiamo di riordinare ciò che sappiamo. Il principe Harry è arrivato all’aeroporto di Heathrow l’11 aprile scorso, alle 13:15 (orario di Londra) con un volo della British Airways. In un primo momento i tabloid avevano annunciato che il duca sarebbe rimasto a Kensington Palace. Invece ha preferito alloggiare a Frogmore Cottage, la casa in cui ha vissuto con Meghan Markle nei primi tempi del matrimonio e dove ora abita la principessa Eugenia con la sua famiglia. A quanto pare i due cugini avrebbero anche avuto modo di vedersi. Harry, però, ha dovuto rispettare le regole anti-Covid ancora vigenti in Gran Bretagna e che gli hanno imposto di uscire solo per il funerale del principe Filippo, lo scorso 17 aprile.

Il giorno dell'addio al nonno la royal family lo ha praticamente ignorato, eccezion fatta per il principe Andrea. William non ha voluto camminare accanto a Harry, benché i due siano stati ripresi dalle telecamere mentre parlavano insieme, al termine della funzione. La breve chiacchierata, a cui avrebbe dato “il La” Kate Middleton, non sarebbe stata comunque il preludio a una riconciliazione. Il principe Harry avrebbe poi parlato per circa due ore con il fratello e con il principe Carlo. Insieme avrebbero letto i messaggi di cordoglio arrivati per la morte del duca di Edimburgo. L’erede al trono e il secondogenito sarebbero anche stati visti passeggiare per i giardini di Windsor. Anche in questo caso, però, tutto si sarebbe risolto in un nulla di fatto.

Il ritorno in California

Il principe Harry, secondo quanto ci dice il Daily Mail, sarebbe tornato in California il 19 aprile, senza neppure attendere il compleanno della regina Elisabetta, quest’anno più silenzioso e desolante che mai. Questo rientro repentino, oltre a scatenare le polemiche, ha fatto pensare che tra Harry e la nonna non vi fosse stato alcun dialogo e che, forse, i due non si fossero nemmeno incontrati.

O, forse, se davvero si sono visti, come sostiene Omid Scobie scombinando le carte in tavola, è possibile che le conversazioni non abbiano dato un esito positivo e il principe abbia deciso di tornare nella sua nuova casa. Non è escluso che questi primi tentativi di dialogo siano, nonostante tutto, prove per un futuro disgelo tra i Windsor e i Sussex. Solo il tempo potrà confermarlo. O smentirlo.