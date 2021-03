Il principe William contro Harry e Meghan: "Non siamo una famiglia razzista"

Il principe William difende a spada tratta la sua famiglia. Non ci saremmo aspettati una sua replica all’intervista di Harry e Meghan, soprattutto dopo il comunicato dai toni asciutti diffuso da Buckingham Palace. Invece, caso più unico che raro, il duca di Cambridge rompe il silenzio e mette i proverbiali puntini sulle “i”. In occasione di una visita in una scuola di East London William è stato interpellato da Sky News in merito all’intervista bomba del fratello, dichiarando: “Non siamo affatto una famiglia razzista” . Il principe ha anche precisato: “Non ho ancora parlato con mio fratello, ma lo farò”.

Poche parole che riassumono un dramma. In questi giorni la famiglia reale è stata travolta dall’uragano Sussex e dalle accuse di razzismo lanciate, in special modo, da Meghan Markle. La duchessa ha confessato: “Ero incinta da qualche mese di Archie e cominciai a sentire strane conversazioni. A Palazzo c’era chi ipotizzava che mio figlio non avrebbe dovuto ricevere alcun titolo regale. Si chiedevano quanto potesse essere scura la pelle del neonato…e rapidamente questi discorsi alimentarono una campagna denigratoria”.

Queste frasi hanno gettato scompiglio in tutto il regno. Harry e Meghan non hanno precisato chi avrebbe fatto simili commenti sul colore della pelle di Baby Archie. Tuttavia hanno messo le mani avanti, spigando che in questa triste storia non sarebbero coinvolti né la regina Elisabetta, né il principe Filippo. Questa mezza verità o, per meglio dire, mezza versione della verità di Harry e Meghan, ha alimentato una specie di caccia alle streghe intorno al presunto colpevole di razzismo.

Se il principe William ha ritenuto opportuno rispondere ai giornali in merito a questa vicenda, significa che il Palazzo è fortemente turbato e arrabbiato e che simili accuse potrebbero danneggiare irrimediabilmente la Corona. William difende il trono che un giorno sarà suo e lo fa dimostrando di avere l’aplomb e la scurezza di un vero, futuro re.