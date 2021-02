Il principe William furioso: "Harry e Meghan hanno sfidato la Regina"

Sappiamo poco dell’opinione del principe William sulla Megxit. Il duca di Cambridge, infatti, è sempre rimasto relativamente in disparte rispetto all’addio dei Sussex alla royal family. In questi mesi sono trapelate delle indiscrezioni che vorrebbero William contro le scelte di Harry e Meghan. Possiamo ricordare, per esempio, le dichiarazioni rassegnate del primogenito di Lady Diana, che a gennaio 2020 avrebbe ammesso: “Sono stato la spalla di mio fratello per tutta la vita. Ora non posso più farlo” . I tabloid hanno rivelato anche che il principe William partecipò all’ormai celebre vertice di Sandringham, avvenuto sempre a gennaio dello scorso anno.

Tuttavia non avrebbe preso le parti del fratello, al contrario. Si sarebbe perfino rifiutato di pranzare con lui. Nel suo libro “Battle of Brothers” il biografo reale Robert Lacey ha scritto: “La sovrana avrebbe voluto riunire la famiglia intorno a un tavolo già prima del meeting, in programma nel primo pomeriggio. William però ha comunicato che sarebbe arrivato a Sandringham dopo pranzo” perché “non sarebbe riuscito a sorridere” al principe Harry, “lo avrebbe trovato un gesto ipocrita” , ha chiosato l’esperto.

Ora la replica piccata di Harry e Meghan al comunicato ufficiale con cui la regina Elisabetta ha scritto la parola fine sulla Megxit, avrebbe spinto il principe William a rendere più evidenti le sue opinioni in merito. Secondo il Sunday Times il duca di Cambridge sarebbe “triste e scioccato” a causa del comportamento del fratello e della cognata nei confronti della Corona. La goccia che ha fatto traboccare il vaso e potrebbe creare una nuova frattura tra William e Harry sta proprio nelle dichiarazioni dei Sussex.

Nel comunicato di Buckingham Palace la sovrana ha chiarito che Harry e sua moglie non possono essere dei reali a metà, ma la risposta di questi ultimi a questa dura realtà non ha rispettato le regole dell’aplomb britannico e tantomeno il protocollo. Soprattutto l’ultima frase suona come un'invettiva: “Tutti possiamo vivere una vita di servizio. Il servizio è universale”. Tradotto in parole povere i Sussex avrebbero detto: facciamo ciò che vogliamo, la royal family non è necessaria ai nostri scopi e non ha l’esclusiva sui nostri progetti e sulle nostre vite. Il principe William sarebbe rimasto costernato da queste parole, al punto da definire la replica di Harry “petulante, irrispettosa, un insulto” .

Così ci raccontano le fonti reali. Non solo. Gli insider ci informano anche che per il duca di Cambridge quelle affermazioni “hanno creato inutilmente ulteriore tensione. Hanno sfidato la Regina” . Addirittura qualcuno avrebbe visto William camminare nervosamente per i corridoi del Palazzo, sussurrando a denti stretti: “Non devi mancare di rispetto a tua nonna, Harry. Non si risponde così alla Regina”. Se queste parole fossero vere, si riaprirebbe una guerra tra fratelli che, a ben vedere, non sarebbe mai finita del tutto.

Stavolta il duca di Sussex ha davvero esagerato. La rabbia del principe William ha anche un’altra ragione, come sottolinea una fonte a Page Six: “Dopo l’addio del fratello alla royal family [William] sente su di sé molta più pressione. Il suo futuro è diverso proprio a causa delle scelte di Harry”. William e Kate Middleton non possono ignorare che gran parte dei doveri che spettavano ai Sussex stanno per ricadere su di loro. Ne sono fin troppo consapevoli e sanno di non potersi tirare indietro non solo in quanto membri senior dei Windsor, ma soprattutto come futuri sovrani d’Inghilterra.