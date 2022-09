"Putin è pazzo". "Ammassiamo i cadaveri nei boschi": le intercettazioni choc dei soldati russi

" Ci hanno dato l'ordine di uccidere tutti quelli che vediamo ". " Putin è pazzo. Vuole prendere Kiev, ma non possiamo farlo ". Queste sono soltanto alcune delle frasi presumibilmente pronunciate nei mesi scorsi dai soldati russi impegnati nella guerra in Ucraina, e diffuse dal New York Times. In un lungo articolo, il quotidiano statunitense ha riportato le conversazioni che vari militari avrebbero intrattenuto con i loro parenti in Russia. Tanti i temi toccati: da quelli militari, con il fallimento di alcune offensive, agli orrori del conflitto, con la cruda testimonianza di " civili morti dappertutto ".

Le conversazioni dei soldati russi in Ucraina

Lo scorso marzo l'avanzata dell'esercito russo si è bloccata a poche decine di chilometri da Kiev. In quei giorni sembrava che Vladimir Putin volesse conquistare la capitale ucraina. Probabilmente, a causa di errori tattici e di una resistenza ucraina non presa in considerazione, il piano A di Mosca è evaporato come neve al sole. In ogni caso, le forze del Cremlino sono rimaste impantanate per la maggior parte del mese alla periferia di Kiev.

Qui, da trincee, rifugi e dalle case occupate nell'area intorno a Bucha, i soldati russi avrebbero disobbedito agli ordini dei loro superiori ed effettuato chiamate non autorizzate dai loro cellulari a mogli, fidanzate, amici e genitori, che in quel momento si trovavano in Russia, a centinaia di miglia dalla prima linea. Quelle conversazioni, insieme ad altre effettuate prima del 24 febbraio, sarebbero state intercettate dal governo ucraino. I giornalisti del NYT avrebbero verificato l'autenticità di queste chiamate incrociando i numeri di telefono russi con le app di messaggistica e i profili dei social media per identificare soldati e familiari.

Bugie, orrori, rabbia

Le chiamate, fatte da dozzine di combattenti russi, descrivono l'aria che si respirava all'interno dell'esercito di Mosca. Un esercito apparentemente allo sbando già poche settimane dopo l'inizio della campagna. I soldati descrivono una crisi morale e una mancanza di equipaggiamento. Affermano anche di essere stati presi in giro sulla missione e su altre coordinate della cosiddetta "operazione militare speciale". Tutto questo avrebbe contribuito a generare le molteplici battute d'arresto di Mosca.

Le frasi dei militari includono testimonianze e pure critiche pesanti rivolte all'indirizzo di Putin e dei loro comandanti. Tali osservazioni potrebbero teoricamente essere punite secondo la legge russa se espresse pubblicamente entro i confini della Federazione Russa. Più nello specifico, i soldati si lamentano di errori strategici e di una grave carenza di rifornimenti. Confessano di aver catturato e ucciso civili, e ammettono apertamente di aver saccheggiato case e aziende ucraine. Molti spiegano ai loro parenti di voler rescindere i loro contratti militari e confutano la propaganda trasmessa dai media russi con la cruda realtà della guerra che li circonda.