"Prova costante dolore": qual è la verità sulle condizioni di salute di Putin

Come sta Putin? Al di là della palese irritazione su come sta procedendo il conflitto contro gli ucraini, ben al di sotto delle sue iniziali aspettative, circolano voci sulle sue non ottimali condizioni di salute. Da quanto appreso dai servizi di intelligence, potrebbe avere problemi di non poco conto che spaziano dalla follia a un tumore dell'intestino. Sicuramente, un condizionamento che influenza anche i suoi comportamenti c'è, rimane da capire di cosa si tratta.

Le voci che circolano

Il gossip sullo zar russo impazza soprattutto oltremanica: il tabloid inglese Daily Star afferma che la faccia gonfia di Putin sia dovuta ai farmaci chemioterapici o steroidi che sta assumendo contro il cancro. " La sua espressione senza sorridere mostra che è in costante dolore ", affermano fonti statunitensi. Un ex ufficiale dell'intelligence militare adesso al Pentagono ha affermato che gli analisti stanno studiando attentamente Putin credendo che sia gravemente malato. " In passato lo abbiamo visto sorridere, ma nel 2022 ci sono poche foto in cui sembra felice ", sottolineano le fonti inglesi. Addirittura, alcuni pensano che come ultima traccia da lasciare sulla Terra prima della sua morte ci sia stata l'invasione dell'Ucraina.

Le 5 ragioni che indicano una malattia

Un quotidiano un po' più in vista, il Daily Telegraph, ha pubblicato un lungo articolo in cui vengono passate a setaccio le cinque ragioni per cui Putin potrebbe essere malato: l'aspetto, gonfio intorno al viso e sul collo; i "tavolo lunghi" che manifestano un eccessivo distanziamento dall'interlocutore come nel caso dell'incontro con Macron, sedutosi a 13 piedi di distanza, in pratica quattro metri. Questa scelta potrebbe essere dovuta a persone con il sistema immunitario debole che corrono il rischio di contrarre il Covid o altre infezioni. Terza motivazione riguarda le sue facoltà mentali: in senatore repubblicano Marco Rubio ha dichiarato che Putin " sembra avere alcuni problemi di salute neuro-fisiologici ", sottolineando come sia sempre stato un assassino ma che ora il problema è " diverso e significativo ".