Quando due turisti americani non la riconobbero: il simpatico siparietto sulla regina Elisabetta

È diventato virale sui social media un servizio di Sky News in cui l’ex ufficiale della protezione reale Richard Griffin, che per trent’anni ha servito la regina Elisabetta II, ha raccontato un episodio divertente, un simpatico siparietto che vide coinvolta “the Queen”. La guardia del corpo ha ricordato un picnic che fece con la regina a Balmoral e un incontro che ebbero con due turisti americani che non si rendevano conto di essere in compagnia del monarca. Due turisti americani non riconobbero Elisabetta II e lei, con grande ironia, non disse loro chi fosse.

“Facevo spesso passeggiate con lei dopo aver mangiato – ha detto Griffin – e di rado ci imbattevamo in turisti curiosi. Una volta, mentre camminavamo nella tenuta di Balmoral, dove spesso la regina andava a casa dei Krogan e ci restava lì per il fine settimana, abbiamo incrociato due turisti americani. Fu subito chiaro che non l’avevano riconosciuta. ‘Dove vivi’, le hanno chiesto e lei ha risposto: 'A Londra, ma ho una casa per le vacanze proprio dall’altra parte delle colline’. La discussione è andata avanti fino a quando non le hanno domandato: ‘Ha mai incontrato la regina?’, e lei glaciale: 'Io no, ma lui sì', indicandomi al suo fianco” .