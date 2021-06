Quell'ombra sulle origini del Covid: "Non arriva dagli animali..."

A più di un anno dalla sua comparsa, le origini del Covid sono ancora avvolte nell'ombra. La comunità scientifica è spaccata, gli indizi sono pochi e tra loro contrastanti, e nessuno, al momento, è ancora riuscito a chiarire i contorni di una vicenda a dir poco misteriosa.

Le quattro ipotesi sul tavolo

Per capire la complessità delle indagini, basta ricordare che non è bastata neppure una missione ad hoc organizzata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) in quel di Wuhan, in Cina, dove lo scorso dicembre è apparso, per la prima volta, il Sars-CoV-2. Al termine di un mese di ricerche, il team di esperti internazionali, coadiuvato dai cinesi, è riuscito soltanto a mettere sul piatto quattro ipotesi relative all'origine del Covid. Quali? La trasmissione diretta dai pipistrelli agli esseri umani, quella indiretta, mediante un ospite intermedio (forse un pangolino), la trasmissione mediante prodotti alimentari oppure la diffusione del virus da un laboratorio.

Anche se quest'ultima pista è stata ritenuta " estremamente improbabile ", nelle ultime settimane sono emerse nuove prove che potrebbero mescolare le carte in tavola. Ci riferiamo, in particolare, a un rapporto realizzato dall'intelligence americana e diffuso dalla stampa statunitense. Secondo quel documento, lo scorso autunno tre addetti del Wuhan Institute of Virology si sarebbero ammalati, probabilmente di Covid, chiedendo cure ospedaliere. Da lì sarebbe poi partito il contagio globale.

"È successo qualcosa che non doveva accadere..."

Certo, serviranno ulteriori elementi per poter affermare con certezza la teoria del laboratorio. Eppure i riflettori si sono comunque riaccesi sulla famigerata struttura di Wuhan. Se davvero il Sars-CoV-2 dovesse essere fuoriuscito da quell'edificio, significa che il virus potrebbe non arrivare dagli animali, come invece ipotizzato in prima battuta da vari esperti. " È successo qualcosa che non doveva accadere ed è successo non perché un virus, come il Sars nel 2003, è passato attraverso il mercato alimentare cinese e attraverso vari animali ha infettato l'uomo ", ha commentato Massimo Clementi, direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell'ospedale San Raffaele di Milano, su Cusano Italia Tv.