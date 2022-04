"Radiazioni nucleari e polveri" : lo scenario da incubo a Chernobyl

Livelli di radiazioni più alti del normale, ma anche polveri e saccheggi: così si presenta Chernobyl, tornata sotto il controllo degli ucraini. La Cnn ha avuto accesso esclusivo alla centrale nucleare e ha potuto constatare le ripercussioni dell’attacco russo, ma anche delle azioni dei soldati di Vladimir Putin.

Un esempio eclatante è legato ad una stanza in cui i soldati russi vivevano durante l’occupazione della centrale nucleare: il rilevatore di radiazioni si è subito attivato, con un segnale acustico “penetrante” . Non c’è presenza visibile del materiale radioattivo, ha spiegato l’inviato dell’emittente americana, ma proviene dalle piccole particelle e dalle polveri che i soldati hanno portato all’interno dell'edificio.

“Sono andati nella Foresta Rossa e hanno portato il materiale radioattivo sulle scarpe. Nelle altre aree le radiazioni sono sotto controllo, ma qui aumentano perché loro vivevano qui” , le parole del soldato ucraino Ihor Ugolkov. “Sono andati ovunque, hanno anche portato della polvere radioattiva sui loro corpi" , ha proseguito il militare, accendendo i riflettori sulle azioni negligenti delle truppe del Cremlino. Nel corso del reportage, l’inviato della Cnn ha rinvenuto un contenitore con i pranzi dei soldati russi: livelli di radiazione 50 volte superiori rispetto a quelli naturali.

I soldati russi hanno avuto il controllo di Chernobyl per un mese e avrebbe operato per la maggior parte del tempo in aree contaminate. “È pazzesco, davvero” , le parole del ministro dell’Energia ucraino, German Galushchenko: “Abbiamo visto che i militari sono andati nella Foresta Rossa, per poi tornare nella centrale nucleare. E il livello di radiazioni è aumentato”.