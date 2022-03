Raid russo su Mariupol, ginnasta 11enne muore sotto le macerie

Continuano le morti civili in Ucraina a causa della guerra scatenata dalla Russia. Mariupol è sotto assedio costante ormai da giorni, le forze di terra continuano a sparare incessantemente contro gli obiettivi civili della città, dove ormai l'80% degli edifici è stato raso al suolo. In queste ore è arrivata notizia che anche Kateryna Dyachenko, promessa brillante della ginnastica ucraina, è morta sotto le macerie. Aveva solo 11 anni e tutta la vita davanti per costruirsi un futuro ma una guerra voluta dagli adulti, della quale lei con ogni probabilità non aveva compreso nemmeno le cause l'ha strappata alla vita.

A rendere nota la morte della piccola atleta è stata la sua allenatrice, Anastasia Meshchanenkova. Pare che Kateryna Dyachenko sia morta sotto le macerie della sua abitazione, bombardata dai russi e crollata sotto il fuoco dell'artiglieria. Sono centinaia i bambini che stanno trovando la morte della città assediata, dove non si riescono nemmeno a organizzare corridoi umanitari validi per concedere l'evacuazione dei civili, almeno delle donne e dei bambini. Da giorni, ormai, i civili vivono rinchiusi nei bunker, in città scarseggiano il cibo e i beni di prima necessità. Anzi, come riferisce chi si trova sul posto, non ci sarebbero più né acqua, né cibo e nemmeno medicinali. Non ci sono più corrente elettrica, acqua e la situazione è ormai tragica nella grande cittadina del sud del Paese.