Capuozzo: "Ecco chi c'è dietro l'incontro tra Russia e Ucraina"

"Domattina si parlano, in Bielorussia. La regia dell'incontro, discreta, è cinese". A dirlo è Toni Capuozzo, convinto che "Putin non si sarebbe permesso di accendere la minaccia nucleare senza un via libera da Pechino".

La Cina, secondo il noto cronista di guerra, sarebbe "irritata dal coinvolgimento di Taiwan" dal momento che gli Usa avrebbero ottenuto da Taipei la sospensione di rifornimento di semiconduttori alla Russia. "E la Cina lo considera un'ingerenza in fatti interni, uno schiaffo alla propria sovranità" , scrive Capuozzo su Facebook, convinto che "le escalation nascono da incidenti per caso o vecchie ruggini, dai vicoli ciechi degli invasori e dalle trappole che non si vuole disinnescare".​"Dobbiamo sperare che quel tavolo, domattina, non traballi" , conclude il giornalista.

Nel frattempo il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha confermato di aver accettato ad inviare in Bielorussia una delegazione di Kiev per cerare di trovare una soluzione diplomatica e pacifica al conflitto in atto. Le due delegazioni, quella russa e quella ucraina, si incontreranno vicino al fiume Pripyat (che è anche il nome della vicina città fantasma, sgomberata dopo l'incidente alla centrale di Chernobyl) "senza precondizioni", come ha garantito il presidente Zelensky che oggi ha avuto un colloquio telefonico col suo omologo bielorusso, incaricato di fare da mediatore.