"Grazie, guardiamo al futuro": il nuovo ritratto della Regina

Il Giubileo di Platino è iniziato sotto i migliori auspici e un bel sole di fine primavera. Per l’occasione il Palazzo reale ha diffuso una nuova immagine della regina Elisabetta e una sua dichiarazione in cui traspare la ferma volontà di guardare al futuro e superare i difficili anni che stiamo vivendo.

Il nuovo ritratto

Un abito celeste, colore dall’effetto tranquillizzante, due fili di perle, il sorriso di chi pensa con ottimismo a ciò che deve ancora arrivare, le mani giunte sul grembo. Così, lo scorso 25 maggio, si è fatta ritrarre la regina Elisabetta da Ranald Mackechnie, seduta alle spalle di una delle finestre del Castello di Windsor. Per la precisione sullo sfondo visibile dai vetri possiamo vedere, anche se un po’ sfocati, la Round Tower e la statua di re Carlo II nel Quadrangolo del Castello. Una posa molto interessante, quella della regina Elisabetta, poiché comunica determinazione ma, nello stesso tempo, la voglia di scrutare il mondo e il futuro oltre la finestra chiusa. Già solo con il suo atteggiamento placido e riflessivo sembra che la monarca voglia invitarci a credere in un avvenire migliore, a sperare.

Ma è la sua dichiarazione, comparsa sui profili social della royal family, a esprimere con forza e senza ombra di dubbio gli intenti della regina Elisabetta: “Grazie a tutti quelli che sono accorsi per festeggiare il mio Giubileo di Platino, comunità famiglie, vicini e amici, nel Regno Unito e in tutto il Commonwealth. So che da questa occasione di festa si origineranno molti ricordi felici. Continuo a essere ispirata dalla buona volontà mostratami e spero che i giorni a venire offriranno l’opportunità di riflettere su tutto ciò che abbiamo ottenuto negli ultimi settanta anni, perciò guardiamo al futuro con fiducia ed entusiasmo. Elizabeth R.”.

Le perle, un simbolo della famiglia e della Corona

Anche in questo nuovo ritratto ufficiale la regina Elisabetta ha indossato le perle. Lo fa molto spesso, ma in questo caso il valore simbolico è ancora più evidente e merita di essere sottolineato. Le perle, infatti, sono l’emblema della sua famiglia di provenienza, del suo passato prima di salire al trono. “Le perle sono una tradizione per le Regine da centinaia di anni” , ha spiegato al People Leslie Field, autore di “The Queen’s Jewels”. Oltre alla tradizione, però, c’è una questione di continuità dinastica: “[Elisabetta] vuole indossare le perle come sua madre e sua nonna hanno fatto prima di lei”. Secondo Field la regina Vittoria iniziò la tradizione di regalare a figlie e nipoti una perla per ogni loro compleanno, finché compiuti i 18 anni avrebbero potuto farne una collana.