Repubblica Ceca: bambina morsa da serpente a sonagli nel giardino di casa

In Repubblica Ceca una bambina è stata morsa da un grosso serpente velenoso mentre stava giocando all’interno del giardino della sua casa. Sia la polizia che i vigili del fuoco da ore stanno dando la caccia all’animale che per il momento è riuscito a scappare e a dileguarsi. Per ora non si hanno molte notizie sulle condizioni fisiche della piccola vittima, di soli 8 anni di età aggredita dal grosso rettile, ma sarebbe fuori pericolo e si troverebbe in ospedale.

Bambina morsa da un serpente a sonagli

Dalle ferite riportate ed esaminate da alcuni esperti, sembrerebbe comunque che sia stato un serpente a sonagli ad avventarsi sulla bambina. Il rettile avrebbe morso il piede della bimba e sarebbe riuscito a iniettare il suo veleno nonostante la scarpa. Questo almeno è quanto è stato riportato dal tabloid tedesco Bild. Intanto le autorità locali hanno avviato un’inchiesta per presunte lesioni personali colpose. Oltre che l’animale, le forze dell’ordine stanno anche cercando di rintracciare il proprietario del serpente esotico fuggito.

Il fatto sarebbe avvenuto a Jenstejn, un comune poco lontano dalla capitale Praga, facente parte del distretto di Praha-východ, in Boemia Centrale. Secondo quanto finora ricostruito, la bambina stava giocando con i figli dei vicini nel giardino della casa a schiera quando improvvisamente il serpente le ha morso il piede attraverso la scarpa.Con ogni probabilità il rettile, dopo aver morso la piccola si è diuleguato andandosi a nascondere all’interno di una abitazione, al caldo. Il sindaco di Jenstejn, comune vicino a Praga, sabato scorso ha reso noto che la bambina è in cura in ospedale ed è fuori pericolo. Ma al momento non si hanno altre notizie.

Il serpente a sonagli

Le dimensioni di un serpente a sonagli sono notevoli, e possono andare dai 120 cm fino ai 220 cm di lunghezza e arrivare a circa 7 chili di peso. La bocca è dotata di lunghi denti cavi e retrattili, che sono in grado di ripiegarsi quando l'animale chiude le fauci e di riposizionarsi in verticale all'apertura. Durante il morso può accadere che i denti rimangano incastrati nella carne della vittima. Solitamente nella stagione fredda questi animali, se liberi in natura, vanno in letargo, è quindi presumibile che il rettile sia riuscito a scappare da una abitazione privata.

Infatti, i serpenti a sonagli rimangono inattivi da fine ottobre ai primi di marzo, sebbene occasionalmente siano stati visti scaldarsi al sole anche d'inverno, sempre che la temperatura si alzi a sufficienza. In questi giorni però, nella cittadina dove è avvenuta l'aggressione, la temperatura non supera i 2 gradi centigradi e può scendere anche a tre gradi sotto lo zero.