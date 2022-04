Bufera sul repubblicano ultra-cristiano: a un party con lingerie da donna

Sono scatti piuttosto imbarazzanti quelli pubblicati da Politico nelle scorse ore e che ritraggono il deputato repubblicano pro-Trump della Carolina del Nord, Madison Cawthorn, in lingerie da donna a un party con alcune amiche. Come ricorda la testata americana, Cawthorn, 26 anni, è cresciuto in una comunità battista conservatrice nella contea di Henderson, nella Carolina del Nord, e ha basato la sua fortuna politica sui principi cristiani tradizionalisti. I suoi commenti sulla " perversione sessuale " a Washington espressi in un podcast tempo fa avevano suscitato la dura reazione del leader della minoranza Kevin McCarthy e di altri leader repubblicani, compresi quelli nel suo caucus del Congresso della Carolina del Nord. Cawthorn si è dissociato e scusato di quelle dichiarazioni, ma ciò non è bastato a proteggerlo dalle critiche del suo stesso partito. " Penso che abbiamo allevato una generazione di uomini molli e quella generazione ha creato molti problemi nella nostra società e nella nostra cultura ", ha detto nel marzo 2021 nel podcast.

Cawthorn si difende: "Foto scattate durante una festa in crociera"

Le foto, che Politico spiega di non aver potuto verificare in maniera indipendente, sembrano risalire agli ultimi anni. Dal 2014, infatti, Cawthorn è rimasto paralizzato dalla vita in giù a seguito di un incidente in Florida e negli scatti pubblicati dalla testata americana il repubblicano della Carolina del Nord appare in sedia e rotelle. Dopo la pubblicazione dell'articolo e delle foto sui social media, Cawthorn ha replicato in un tweet che le foto risalgono a un party in crociera prima che fosse eletto al Congresso. " Immagino che la sinistra pensi che le foto sciocche delle vacanze durante un party in crociera (fatte molto prima che mi candidassi al Congresso) mi danneggeranno in qualche modo? Stanno finendo le cose da lanciarmi addosso... ". Cawthorn non è nuovo a uscite e dichiarazioni per così dire "controverse". Nei mesi scorsi, infatti, ha definito il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy un "teppista" e ha ipotizzato che la speaker della Camera, Nancy Pelosi, abbia un problema con l'alcol. Le foto in lingerie sembrano essere una "vendetta" dopo queste dichiarazioni che hanno imbarazzato anche i conservatori.

Una figura "controversa" all'interno del partito repubblicano