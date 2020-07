La rivelazione: "Nel video il principe Andrea è con una ragazza in topless"

Nuovi imbarazzanti aneddoti sul principe Andrea stanno per abbattersi sul buon nome della Royal Family. Questa volta a rivelare il particolare scabroso sul duca di York è una ex dipendente di Jeffrey Epstein, che ora aiuta le vittime del milionario a farsi giustizia. Tiffany Doe, così si fa chiamare la donna, ha rivelato al Daily Mail di aver visto Epstein e Ghislaine Maxwell guardare un filmino hard, il cui protagonista pare sia il figlio della regina Elisabetta, con una ragazza in topless.

“ Non so chi fosse la ragazza nel video, ma era in topless” , racconta la donna, che aggiunge: “ Non saprei dire quanti anni avesse e non ho visto bene Andrea, quindi non so se fosse vestito o no. Mi sembrava fosse in camera da letto. Non credo che lui sapesse di essere ripreso” . Secondo il racconto della ex ballerina di lapdance, Epstein e la Maxwell stavano sghignazzando, quando Ghislaine disse: “ Ah, ecco ‘Randy Andy’ per te!" . " Randy Andy" , ovvero Andy il libidinoso, è il soprannome che i tabloid hanno affibbiato al principe, per via del suo amore per le donne. Sebbene diverse donne abbiano accusato Andrea di molestie sessuali, il figlio prediletto di Elisabetta ha sempre negato ogni “ condotta sconveniente ”.

Virginia Giuffre, una delle “schiave sessuali” del magnate morto in carcere, ha affermato di essere stata svenduta al duca da Ghislaine Maxwell e di aver avuto numerosi rapporti intimi con il principe, il primo dei quali quando aveva 17 anni. Dopo l’arresto di Ghislaine Maxwell, le autorità hanno fatto sapere di aver trovato diversi video e foto di giovani ragazze nude, nella sua casa nel New Hampshire. La rivelazione di Tiffany Doe conferma le voci che girano da tempo: Epstein e la Maxwell riprendevano di nascosto gli influenti ospiti che soggiornavano nelle dimore del milionario, a scopo di ricatto. Secondo la rivelazione di un conoscente della coppia, tra gli uomini “ immortalati” nei video "piccanti" ci sarebbero politici di spicco e diversi nomi del jet set internazionale.