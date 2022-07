"Russi non hanno il coraggio di ammettere la sconfitta" | La diretta

"I russi non hanno più la forza strategica e non hanno il coraggio di riconoscere la sconfitta e di ritirare le loro truppe dal territorio ucraino". È con queste parole che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha esordito nel suo consueto discorso notturno pubblicato su Telegram. Frasi che sembrano voler imprimere alla popolazione ucraina l'impressione che Kiev sia pronta al contrattacco. Soprattutto nelle zone meridionali del Paese. Ma è altrettanto vero che i russi nella regione considerata più strategica dal Cremlino, ossia quella del Donbass, stanno continuando ad avanzare. Una guerra di parole quindi tra Kiev e Mosca, un conflitto nel conflitto destinato a lasciare il segno quanto i combattimenti in corso lungo i principali fronti bellici. Al momento entrambe le parti appaiono in una fase di riorganizzazione delle rispettive truppe. I russi, in particolar modo, dopo aver preso Severodonetsk e Lysychansk, adesso starebbero aspettando il momento giusto per attaccare Slovjansk e Kramatorsk, altri due obiettivi vitali per Mosca.

Mentre va avanti la guerra sul campo e a livello mediatico, oggi in Turchia si torna anche a parlare di dialogo. A Istanbul è previsto un vertice tra russi, ucraini e turchi, con la supervisione dell'Onu, per lo sblocco dello stallo relativo al grano ucraino. Si cerca una soluzione per fare in modo che le derrate alimentari confinate nei silos e nei porti dell'Ucraina possano essere esportate. Già a giugno, come evidenziato negli ultimi dati emersi da Kiev, la situazione è migliorata: su base mensile, rispetto a maggio si è avuto un incremento del 30% dell'export di prodotti alimentari ucraini. La riapertura dei porti fluviali sul Danubio potrebbe portare a ulteriori passi in avanti. Ma la risoluzione del problema passa da un accordo su corridoi marittimi e sulla sicurezza dell'export via mare. Un accordo che potrebbe essere a portata, così come anche molto lontano dalla realtà.

La diretta:

Ore 8:59 | Raid su Kramatorsk

Media ucraini hanno riportato un'esplosione nel centro di Kramatorsk, capoluogo provvisorio dell'oblast di Donetsk e una delle più importanti città ucraine nel Donbass. L'esplosione sarebbe stata causata dall'impatto di uno o più missili sparati dai russi.

Ore 8:12 | Kiev: "Colpito distretto di Nikopol"

Il governatore di Dnipro, Valentin Reznichenko, ha dichiarato su Telegram che i russi nelle scorse ore hanno attaccato la cittadina di Nikpol. "Oltre alla stessa Nikopol - ha riferito - altre due comunità sono state attaccate: Chervonogrigorivska e Myrivska. A Chervonogrigorivka, è stata colpita la linea elettrica. La stessa Chervonogrigorivka e altri due villaggi sono parzialmente privi di elettricità. Sul posto sono attualmente presenti squadre di emergenza di elettricisti".

Ore 7:58 | Kiev: "Intensi bombardamenti contro regione di Sumy"

"L'esercito russo ha bombardato l'Oblast nord-orientale ucraino di Sumy per 60 volte nelle ultime 24 ore". Lo ha reso noto ai media locali il governatore della regione di Sumy, Dmytro Zhyvytsky. Colpite soprattutto le comunità di Znob-Novhorodske, Shalyhine, Bilopillia e Krasnopillia.

Ore 5:00 | Zelensky: "Russi non hanno il coraggio di ammettere la sconfitta"

"I russi non hanno più la forza strategica e non hanno il coraggio di riconoscere la sconfitta e di ritirare le loro truppe dal territorio ucraino". Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel discorso notturno tenuto su Telegram.