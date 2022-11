Saggezza cinese nei 24 termini solari

Secondo il calendario tradizionale cinese, l’intero anno è suddiviso in quattro stagioni, ciascuna delle quali ha sei periodi detti anche termini solari. L’autunno è composto da Inizio autunno, Fine del calore, Rugiada bianca, Equinozio d’autunno, Rugiada fredda e Discesa del gelo.

Inizio autunno

L’Inizio autunno è il tredicesimo dei ventiquattro termini solari del calendario tradizionale cinese; indica che l’estate sta per finire e che l’autunno si avvicina. Tuttavia, annuncia solo l’inizio della stagione, ci vorrà del tempo prima che il caldo si dissipi e le temperature si abbassino. Quindi si dice spesso che “l’autunno è iniziato ma fa ancora molto caldo”.

Fine del calore

La “Fine del calore” è il quattordicesimo dei ventiquattro termini solari del calendario cinese, in cinese “Chushu”, significa letteralmente “uscire dal caldo estivo”. Nella Cina settentrionale, questo termine solare simboleggia il fatto che la calda estate è finita e il fresco dell’autunno è ufficialmente iniziato. Ma nella Cina del sud la “calura autunnale” è “feroce come una tigre”.

Rugiada bianca

Durante il periodo solare della “Rugiada bianca”, “Bailu” in cinese, il monsone estivo viene gradualmente sostituito dal monsone invernale e la differenza di temperatura tra il giorno e la notte aumenta gradualmente. Le oche, le rondini e altri uccelli migratori volano verso sud per evitare l’arrivo del freddo.

Equinozio d'autunno

L’Equinozio d’autunno, “Qiufen” in cinese, è il sedicesimo dei ventiquattro termini solari del calendario tradizionale cinese; cade ogni anno solitamente tra il 22 e il 24 settembre del calendario gregoriano. Nell’Equinozio d’autunno, il sole splende direttamente sull’equatore e il giorno e la notte hanno la stessa lunghezza in tutto il mondo. In questo periodo si seguono diverse usanze, come quella di fare offerte in onore della luna e quella di consumare verdure autunnali. Durante l’Equinozio d’autunno non si sente più tuonare. Dopo di esso, i giorni nell’emisfero nord si accorciano sempre più, mentre si allungano le notti.

Rugiada fredda

Hanlu, “Rugiada fredda”, è il quinto termine solare dell’autunno. A differenza di “Rugiada bianca”, in cui la rugiada si condensa e diventa bianca, quando la temperatura scende nella Rugiada fredda, essa per lo più si condensa e forma la brina. In questo periodo, la zona settentrionale della Cina è già entrata nel tardo autunno, con nuvole bianche e foglie rosse, mentre al sud della Cina l’autunno diventa via via sempre più evidente..

Discesa del gelo

Discesa del gelo, in cinese “Shuangjiang”, è l’ultimo termine solare dell’autunno e simboleggia che il clima si fa più freddo e compaiono le prime gelate; indica anche che l’inverno sta per iniziare. Durante il periodo di “Shuangjiang”, la maggior parte della Cina settentrionale è ormai entrata nella fase finale del raccolto delle messi autunnali. Nel meridione invece, i contadini sono molto impegnati perché questo è l’intenso periodo dei “tre autunni”.