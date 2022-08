Sanna Marin negativa al test anti-droga: "Mai fatto nulla di illegale"

In questi ultimi giorni si è abbattuta una vera e propria bufera sulla premier della Finlandia Sanna Marin, apparsa in alcuni video in cui la si vede ballare e scatenarsi in un party privato, insieme ad alcuni volti noti del jet set finlandese.

In seguito alla diffusione dei filmati, da alcuni ritenuti disdicevoli, i partiti d'opposizione hanno chiesto che la Marin si sottoponesse ad un test antidroga, anche in ragione del fatto che ad un certo punto nel video si sentirebbe una voce che parla di "jauhojengi", cioè la gang della farina: in slang finlandese "cocaina".

La premier finlandese non solo ha respinto le accuse, ma lo scorso 19 agosto si è sottoposta la test antidroga. Test che, come è stato diffuso oggi, è risultato negativo.

Il ballo e le polemiche

I filmati con protagonista la leader finlandese hanno cominciato a girare alcuni giorni fa. Nelle immagini si vede la 36enne Sanna Marin divertirsi insieme a degli amici, durante una festa privata.

Non sono piaciuti, però, i balli sfrenati, talvolta anche con alcuni uomini (la prima ministra è sposata). In tanti si sono scagliati contro la Marin, che si è trovata suo malgrado costretta a fornire spiegazioni. La donna ha respinto ogni accusa, specificando di essersi trovata insieme a suoi conoscenti e negando possibili flirt. "Ho ballato, cantato e fatto festa: cose perfettamente legali. E non mi sono mai trovata in una situazione in cui ho visto o saputo di altri che facevano uso di droghe" , ha dichiarato ai media finlandesi, come riportato da Ansa.

Anche il riferimento alla "gang della farina" sarebbe errato, secondo la premier. " Quando ho riascoltato il video un paio di volte credo che non si dica 'gang della farina' ma qualcos'altro" , ha aggiunto.

Per l'opposizione, tuttavia, non ci sono giustificazioni che tengano. Si punta il dito non solo sul comportamento della premier, ma anche sul suo abbigliamento. La 36enne viene, in sostanza, accusata per essersi divertita mentre il Paese sta attraversato un periodo di crisi. Natutalmente l'opinione è divisa. Da un lato gli accusatori, dall'altro i sostenitori della leader. Alcune donne finlandesi, in particolare, si sono sollevate per sostenere la Marin, postando video che vede anche loro impegnate in balli e feste.

Il messaggio pare essere quello che ognuno è libero di fare ciò che vuole, pur restando nella legalità. E la legalità sembra esser stata mantenuta, perché la Marin è risultata negativa al test.

I risultati del test antidroga

Sommersa dalle critiche, lo scorso 19 agosto Sanna Marin si è sottoposta a un test antidroga per tacitare le accuse, piovute anche da alcuni parlamentari della coalizione che sostiene il suo governo.

Ribadendo di non aver fatto niente di illegale, la leader finlandese aveva spiegato ai giornalisti di aver solo bevuto un po’ di alcol e di aver deciso di fare l'esame soltanto per questioni di sicurezza. L'esito le ha dato ragione: la premier è risultata negativa, come annunciato oggi dallo stesso governo, che ha inoltre precisato che la 36enne ha pagato personalmente il test.