Spunta un nuovo video sulla Marin, la premier: "Ho fatto il test anti-droga"

Continua a fare discutere la vita privata della premier finlandese Sanna Marin. L'ultimo video diffuso sul web dalla stampa scandinava, in cui la 36enne balla provocante con tre uomini e si lascia baciare sul collo da uno di questi, è solo l'ultimo dei chiacchierati episodi, che la vedono protagonista da mesi.

A pubblicare foto e video delle feste di Sanna Marin è stato il sito Seiska, che riporta le dichiarazioni di un testimone oculare, il quale avrebbe assistito all'ultima sfrenata serata della premier finlandese al ristorante Teatter. " Ha ballato intimamente con almeno tre uomini diversi. Inoltre, si è seduta sulle ginocchia di due uomini. Il presidente del Consiglio teneva la mano accanto a un uomo e l'uomo teneva gentilmente il braccio di Sanna ", riferisce il testimone, che ha poi proseguito: " Si è comportata come una ventenne single. È difficile credere che sia sposata. Ha festeggiato nelle sale Vip fino alle cinque e mezza del mattino ".

Il nuovo filmato della Marin ha scatenato l'ennesima polemica contro la premier finlandese, a poche ore dall'altro episodio che l'aveva fatta finire nel mirino delle critiche per il suo scatenato ballo ripreso in video amatoriale durante una festa privata. Per quell'episodio la giovane esponente socialdemocratica è stata accusata addirittura di fare uso di sostanze stupefacenti. Ma lei, durante una conferenza stampa ufficiale, ha rigettato ogni accusa: " Trovo queste illazioni abbastanza gravi. Per la mia tutela legale ho fatto un test antidroga e il risultato arriverà entro una settimana per dissipare ogni dubbio sulla mia reputazione ".

Intanto i video in cui Sanna Marin viene ripresa in teneri atteggiamenti con uomini sconosciuti, continuano a circolare in rete, scatenando la stampa scandalistica scandinava. L'ultimo filmato, in cui il Primo Ministro balla avvinghiata a un uomo nel privé di un club, è stato definito dai media finlandesi l'ennesimo " party scandal " della 36enne. Il sito Seiska è riuscito a identificare l'uomo, che bacia avidamente sul collo la premier. Si tratta del musicista Olavi Uusivirra, con il quale la Marin era stata fotografata al festival Flow insieme a altre persone. La premier finlandese risulta, però, sposata dal 2020 con Markus Räikkönen e nessun annuncio di separazione è mai stato fatto.

La mole di video che circolano sul web sulla Marin ha fatto scatenare i complottisti. Secondo l'esperto di cybersicurezza Petteri Järvinen, infatti, dietro alla diffusione di questi filmati ci sarebbe la mano dei russi, che non vedono di buon occhio la giovane premier, che spinge per l'ingresso della Finlandia nella Nato.