"Scrocconi internazionali". E lo chef rifiuta la cena gratis all'influencer

Il nome dello chef messicano Edgar Nunez sta conquistando la scena social. Il titolare del "Sud777", uno dei ristoranti più esclusivi di Città del Messico, è salito alla ribalta della cronaca non per uno dei suoi piatti migliori, ma bensì per avere rifiutato una collaborazione con una influencer di Medellin. Il popolare chef non solo ha detto "no", ma ha anche deciso di pubblicare su Twitter la richiesta della bellissima Manuela Gutiérrez, definendo lei e tutta la categoria degli influencer " scrocconi internazionali ".

La vicenda risale a pochi giorni fa, quando la Gutierrez ha inviato una messaggio privato su Instagram allo chef per proporgli uno scambio: una cena gratis per due contro pubblicità gratuita sulla sua pagina. Trovare un tavolo libero al "Sud777" di Città del Messico è molto difficile vista l'esclusività del locale e del menù ideato dallo chef Nunez (ampiamente premiato dalla critica che lo ha inserito nella top 50 dei ristoranti dell'America Latina). L'influencer deve avere pensato di potere saltare la fila e mangiare senza pagare, puntando sulla collaborazione. " Ciao, come stai - ha scritto la modella in Direct - Il tuo ristorante è semplicemente spettacolare! Sarò in Messico alla fine del mese con il mio ragazzo e mi piacerebbe sapere se è possibile effettuare uno scambio pubblicitario, dove consiglio e mostro i vostri servizi sul mio Instagram in cambio di un pasto per due. Sarebbe un onore per me lavorare con te ".

Manuela Gutiérrez non ha fatto però i conti con il dente avvelenato di Edgar Nunez. Il locale dello chef messicano è frequentato spesso da volti noti e influencer e quella della modella non sarebbe stata la prima richiesta assurda arrivata a Nunez. Così la risposta è stata plateale. Lo chef ha pubblicato il messaggio privato della Gutierrez su Twitter e poi ha ironizzato: " Nella mia sezione preferita "scrocconi internazionali" lascio Manuela (che ha un quarto dei miei follower) ". Sottolineando il fatto che lui potrebbe essere più "influencer" di lei considerando il numero di seguaci che ha sui social network. Visto il clamore scatenatosi, la modella ha subito replicato sostenendo di essere una content creator (cioè una creatrice di contenuti) più che un'influencer e affermando di essere stata "bloccata" dal profilo del ristorante, prima ancora di potersi scusare.