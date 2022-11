Soluzioni innovative dell'industria elettrica per i cambiamenti climatici

A luglio di quest’anno, diversi paesi hanno sofferto un caldo senza precedenti, tanto che l’Inghilterra ha lanciato per la prima volta nella storia un allarme rosso per l’alta temperatura; la Francia e l’Italia hanno riscontrato gravi problemi causati dalla terribile siccità; in Spagna e nel Portogallo si sono verificati frequenti incendi in montagna; la Cina ha vissuto un caldo insostenibile, un fenomeno mai successo sin dal 1961... Il cambiamento climatico è diventato una delle crisi che danneggiano il mondo intero e che devono essere risolte quanto prima da tutti i paesi. Pertanto, accelerare la transizione energetica e raggiungere la neutralità del carbonio il prima possibile è diventato un obiettivo globale. Negli ultimi dieci anni, l’industria elettrica cinese ha avuto un rapido e vigoroso sviluppo grazie all’innovazione tecnologica e ha contribuito, per merito della saggezza cinese, alla mitigazione a livello globale dei cambiamenti climatici.

Mitigare i cambiamenti climatici

L’elettricità è un’energia secondaria pulita, efficiente e conveniente. L’industria elettrica è la chiave della transizione energetica. La produzione di energia elettrica è la via principale per lo sviluppo e l’utilizzo di nuove risorse energetiche, nonché per la sostituzione del consumo di energia fossile. In più l’elettricità ha il vantaggio di promuovere innovazioni tecnologiche e scientifiche e lo sviluppo delle industrie. In termini di trasformazione dell’energia pulita, negli ultimi 10 anni, l’efficienza energetica in Cina e i livelli di sviluppo e consumo di energia pulita sono continuati a migliorare. Nel contempo, la proporzione del consumo di carbone e di altre energie fossili è continuata a diminuire. Alla fine del 2021, la capacità installata e la produzione di energia elettrica in Cina sono cresciute rispettivamente a 2,38 TW e 8400 TWh; la nuova capacità’ installata proviene da fonti rinnovabili superiori a 1 TW; di queste, l’energia idroelettrica, l’eolica e il fotovoltaico sono tutti superiori a 300 GW: una dimensione leader in assoluto a livello mondiale. La percentuale del consumo di carbone in Cina è scesa al 56% circa, mentre quella del consumo di energia pulita è salita al 26% circa. Le reti e le infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici sono state migliorate e perfezionate. Il livello di elettrificazione è stato costantemente aumentato.

Il numero dei veicoli che utilizzano energia rinnovabile è quasi di 7,9 milioni, il numero delle infrastrutture di ricarica supera i 2,6 milioni, una scala assolutamente dominante nel mondo. Per quanto concerne la sicurezza energetica, la Cina è diventata il più grande produttore mondiale di energia, con un sistema di produzione articolato e consistente, guidato da carbone, petrolio, gas, elettricità, nucleare ed energie rinnovabili e ha continuato a migliorare le strutture delle reti energetiche. La rete elettrica statale cinese è diventata l’unica mega-rete al mondo che non ha subito grandi interruzioni di corrente negli ultimi 20 anni. Le basi della sicurezza dell’approvvigionamento elettrico in Cina vengono continuamente rafforzate. Inoltre, la Cina procede attivamente con le innovazioni scientifiche e tecnologiche nel campo dell’energia nucleare, nell’utilizzo pulito ed efficiente del carbone e delle turbine a gas e in tanti altri campi.

Ha inoltre acquisito tecnologie fondamentali nel campo della trasmissione dell’elettricità ad altissima tensione e della corrente continua flessibile, della sicurezza delle reti su grande scala e dell’integrazione di rinnovabili nella rete elettrica. Per di più, le nuove industrie come “Internet+” e Smart Energy si stanno sviluppando rapidamente. Grazie ad esse, la Cina fornisce continuamente soluzioni innovative per risolvere i problemi climatici. La maggior parte delle energie green utilizzate nelle sedi delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 proviene dalle centrali eoliche e fotovoltaiche di Zhangjiakou, nella provincia di Hebei, ed è trasmessa attraverso la rete elettrica flessibile a corrente continua di Zhangbei. Zhangjiakou dispone di una riserva di oltre 40 milioni di kilowatt di risorse eoliche sfruttabili e di 30 milioni di kilowatt di energia solare sfruttabile.

Soluzioni innovative

Con il supporto delle soluzioni innovative di produzione, trasmissione e distribuzione dell’elettricita’ cinesi che hanno fornito un forte sostegno di energie pulite e affidabili alle Olimpiadi Invernali di Pechino, la Cina ha presentato al resto del mondo la best practice caratterizzata dalle rinnovabili. Nell’aprile di quest’anno, nel porto di Taranto, in Puglia, si è svolta con successo la cerimonia di completamento del progetto eolico offshore Beleolico da 30MW. Si tratta del primo parco eolico offshore commerciale costruito e messo in funzione in Italia e nell’intera regione del Mediterraneo.

Dopo la messa in rete, il parco potrebbe soddisfare la domanda di elettricità di quasi 20.000 famiglie locali all’anno e ridurre circa 730.000 tonnellate di emissioni di CO2 durante i suoi 25 anni di vita, contribuendo efficacemente alla transizione energetica dell’Italia. Guardando al futuro, con la definizione degli obiettivi del raggiungimento del picco del consumo di carbonio e della neutralità carbonica da parte del governo cinese, si prevede che la percentuale di energia non fossile nel consumo di energia primaria cinese aumenterà dal 16% nel 2020, al 25% nel 2030 e all’80% nel 2060.

Lo sviluppo dell’industria energetica cinese sarà caratterizzato da forme sia centralizzate che distribuite. I continui progressi nelle tecnologie innovative come la conversione multi-energia, l’accumulo avanzato dell’energia, la cattura e lo stoccaggio del carbonio e il controllo intelligente dei sistemi energetici miglioreranno anche i sistemi energetici, rendendoli più intelligenti, aperti ed efficienti. L’utilizzo dell’energia in Cina sarà sempre più diversificato, personalizzato e integrato; questo getterà solide basi per contribuire a mitigare i problemi climatici globali attraverso innovazioni con caratteristiche cinesi.

L'autore, Sun Shuo, è senior manager della State Grid International Development Co., Ltd. ed esperto del Centro di Studio Italiano della Tongji University