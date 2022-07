Terremoto nelle Filippine: morti e feriti

Sono almeno quattro i morti e sessanta i feriti del terremoto che ha colpito le Filippine settentrionali e che ha provocato frane con conseguente crollo di case ed edifici, oltre al danneggiamento di strade e ponti. Il ministro degli Interni Benhur Abalos ha dichiarato in una conferenza stampa, assieme al presidente del Paese, Ferdinand Marcos Jr, che due persone sono morte nella provincia di Benguet, una ad Abra e un altro a La Montana.

Crolli di edifici e frane

Una delle vittime, secondo quanto riportato dalle autorità locali, sarebbe un operaio edile di 25 anni, rimasto bloccato in un edificio in costruzione che è crollato al momento del terremoto. Il crollo è avvenuto nella città di La Trinidad, nella provincia di Benguet, 211 chilometri a nord di Manila. Cinque persone sono invece rimaste ferite da frane e cadute di massi lungo Kennon Road, una strada che collega la città di Baguio con quella di Rosario nella provincia di La Union, a ovest della provincia di Benguet.

La scossa, la cui intensità è stata misurata a 7,3 gradi della scala Richter in un primo momento, poi riportata a 7 a una profondità di 17 chilometri, secondo le valutazioni dell'Istituto filippino di vulcanologia e sismologia, Phivolcs, è stata avvertita anche nell'area di Manila, e ha portato a disporre l'evacuazione dei grattacieli. Nella capitale le autorità hanno anche sospeso il funzionamento del sistema di trasporto ferroviario. Come l’intensità, anche l'epicentro del terremoto è stato rivisto: le prime notizie lo davano nei pressi del comune di Lagangilang, quindi è stato spostato a nord della città di Tayum, nella provincia di Abra, a circa 335 chilometri a nord di Manila.

Aspettarsi danni significativi

Almeno per il momento non è stato diramato alcun allarme tsunami. Tra i 60 feriti, 44 sono stati registrati nella sola provincia di Abra, mentre gli altri 16 in diverse zone. Alcune aree sono rimaste senza energia elettrica e collegamenti telefonici. Intervistato da un telegiornale locale, il vice governatore provinciale di Abra, Joy Bernos, ha spiegato: "Sentiamo scosse di assestamento ogni 15 minuti". Una parte dell'ospedale provinciale è crollata e ha costretto all'evacuazione dei pazienti ricoverati nei reparti interessati dal cedimento strutturale. Il sisma ha colpito circa una quindicina di città e ha causato gravi danni ad almeno 179 edifici, 29 strade e tre ponti. Abalos, durante la conferenza stampa al palazzo presidenziale Malacanan di Manila, ha dichiarato che "a causa della magnitudo del sisma, stiamo parlando di un grande terremoto e potremmo aspettarci danni significativi".