La testimonianza choc: "Da Epstein foto della Maxwell nuda e incinta"

Non è ancora finito e continua in un tribunale di Manhattan, uno dei processi che ha tenuto più banco negli ultimi anni, ovvero quello a Ghislaine Maxwell, l'ereditiera britannica figlia del barone dell’editoria Robert Maxwell, che è stata accusata negli Stati Uniti di aver adescato delle adolescenti per darle in pasto al magnate Jeffrey Epstein che ne abusava poi sessualmente. Ma le sorprese non sono ancora finite.

La foto con la Maxwell nuda e incinta

Adesso una testimone, una delle sue accusatrici, ha raccontato di aver visto una foto della Maxwell nuda e incinta. Dove? Nella villa di Jeffrey Epstein. Nella foto, secondo la testimone, la complice e amante del finanziere era nuda e in stato interessante. Il fatto che lascia stupiti è che, almeno per quanto si sa fino a questo momento, la 59enne Ghislaine Maxwell non avrebbe in teoria nessun figlio. La testimone, nonché presunta vittima, battezzata con lo pseudonimo di Carolyn, ha invece raccontato che Maxwell nella foto era "nuda e incinta" . Durante l'udienza sono anche state mostrate alla giuria le immagini trovate durante una perquisizione nell'abitazione del finanziere a Manhattan, nel 2019. Lo stesso giorno è stata ascoltata anche la testimonianza di una analista dell'Fbi, Kimberly Meder, che ha spiegato di non essere in grado di dire se le immagini fossero state alterate digitalmente.

Una coppia di partners criminali

Ricordiamo che la Maxwell, presunta complice di Jeffrey Epstein, non è accusata solo di traffico di minore, ma anche di spergiuro e istigazione alla prostituzione di minori. La scorsa settimana era salita sul banco dei testimoni Jane, anche questo un nome di fantasia, che aveva raccontato di essere stata vittima di abusi da parte della coppia. All'epoca dei fatti la ragazza aveva 14 anni. Il processo alla Maxwell è iniziato il 29 novembre e la signora dell'alta società rischia fino a 80 anni di carcere, nel caso in cui venga alla fine giudicata colpevole delle accuse mosse nei suoi confronti. La Maxwell al momento si trova in carcere da diciassette mesi per sei reati, quattro dei quali hanno a che fare con istigazione di minore a viaggiare a scopo sessuale. Stando a precedenti testimonianze sembra che anche la 59enne partecipasse insieme a Epstein alle violenze sessuali verso le minorenni.

Durante il primo giorno del processo a carico della Maxwell l'accusa si era incentrata soprattutto sulla coppia formata dall'ereditiera ed Epstein, definendo i due dei "partners criminali".