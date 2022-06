Trovata morta in Spagna l'ex principessa del Qatar

Una vita fatta di agi e lusso con un epilogo drammatico. È stata trovata morta nella sua abitazione di Marbella (Spagna) Kasia Gallanio, ex principessa del Qatar, nonché moglie separata di Abdelaziz bin Khalifa Al-Thani, zio dell'attuale emiro qatariota Tamin bin Hamad al Thani. Sul corpo della donna, 46 anni, non sono stati rilevati segni di violenza fisica. Lo conferma l'agenzia stampa EFE dopo che, nella tarda serata di ieri, era stato il quotidiano francese Le Parisien a rendere nota l'indiscrezione. Intanto la procura dei Minori di Parigi, città dove la nobildonna viveva stabilmente insieme alle figlie, ha aperto un'inchiesta.

Il decesso

Secondo quanto si apprende dalle agenzie di stampa, sarebbe stata la figlia minore dell'ex principessa ad allertare le autorità spagnole dopo aver tentato invano di contattare la madre al telefono. Quando la Policía ha raggiunto il luogo della segnalazione, Kasia Galliano era già senza vita. Le circostanze del decesso non sono ancora state definite. Verosimilmente - scrive Le Parisien - la 46enne potrebbe esser morta per via di una " dose eccessiva " di medicinali o tranquillanti. Per certo, invece, si esclude l'ipotesi di un evento violento. Sul corpo della donna non sono stati rilevati segni di violenza fisica.

Chi era Kasia Galliano

Kasia Galliano, che aveva una doppia nazionalità (americana e polocca), era l'ex moglie di Abdelaziz bin Khalifa Al-Thani, zio dell'attuale emiro qatariota Tamin bin Hamad al Thani. Lo sceicco, tra i più ricchi al mondo, viveva in esilio dal 1992 dopo essere stato accusato di aver tentato un colpo di Stato contro il fratello Hamed. Tale condizione non gli aveva impedito, però, di condurre una vita agiata fuori dai confini del Qatar. Un mondo dorato di cui, per molto tempo, aveva fatto parte anche la bellissima 46enne. Prima ancora che il matrimonio naufragasse, i due coniugi avevano acquistato una lussuosissima residenza sugli Champs Elysées dove, fino a qualche giorno prima della tragedia, si era stabilita definitavamente l'ex principessa.

La battaglia legale