Rapiti dai russi e uccisi: trovati nella fossa comune i cadaveri del sindaco di Motyzhyn e della sua famiglia

Arrivano nuove conferme sulle atrocità russe in Ucraina con la scoperta del corpo del sindaco di Motyzhyn e della sua famiglia presi in ostaggio dai russi lo scorso 23 marzo. I cadaveri erano stati sepolti in una delle tante fosse comuni in cui vengono deposti i corpi dei morti nelle città ucraine in tempo di guerra. A rendere nota la notizia è stato il governatore di Makariv.

Motyzhyn è un piccolo centro dell'oblast di Kiev, posizionato a ovest rispetto alla capitale. Qui nei giorni scorsi si sono combattute numerose battaglie tra gli eserciti russo e ucraino, che è riuscito a respingere gli attacchi diretti a Kiev da parte dell'invasore. Motyzhyn è stata inclusa nella linea di difesa occidentale di Kiev insieme agli insediamenti di Lisne, Kapitanivka e Dmytrivka. Qui, gli attacchi nei giorni scorsi sono stati particolarmente brutali e violenti. Il sindaco è stato rapito lo scorso 23 marzo e nei giorni successivi l'esercito russo ha intensificato la sua opera aggressiva, trovando però una resistenza ben organizzata e in grado di respingere l'assalto, nonostante la ferocia dell'esercito di Putin. " Il comando delle forze di occupazione russe sta compensando il declino delle proprie forze di combattimento sparando indiscriminatamente colpi di artiglieria e lanciando bombe a razzi, per distruggere così le infrastrutture delle città ucraine ", hanno spiegato dallo Stato maggiore ucraino.

Il rapimento e la successiva uccisione dei sindaci è purtroppo una pratica consolidata da parte dell'esercito di Vladimir Putin. Solo nelle ultime ore, i russi hanno catturato il sindaco di Tavriya, Nikolai Rizak, nella regione di Kherson, e il vice sindaco di Nova Sloboda, Oleksiy ShibayevIl, nella regione settentrionale di Sumy. " Il sindaco di Tavriya è stato fatto prigioniero dai russi. Da ieri sera non ci sono informazioni su dove si trovi. È stato arrestato dai militari russi. Ci auguriamo che tutto vada bene per lui e che possa continuare a svolgere le sue funzioni di sindaco il prima possibile, perché è responsabile della vita della comunità di 18.000 persone ", si legge nella nota diramata dal consiglio comunale di Tavriya.