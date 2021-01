La vendetta di Trump contro i "traditori": "Resto repubblicano"

Donald Trump non fonderà un nuovo partito. Da quanto si apprende da Politico, l’ex presidente degli Stati Uniti ha fatto sapere ai senatori repubblicani, tramite un giro di telefonate, che intende restare tra le fila del partito. A ricoprire il ruolo di messaggero di Trump è stato Brian Jack, suo ex direttore politico alla Casa Bianca, il quale ha fatto intendere ai senatori repubblicani che The Donald non abbandonerà il partito, per non “danneggiare” il Gop e che per molti è considerato ancora un leader. Anche se non lo ha comunicato esplicitamente, Jack avrebbe annunciato che l’ex inquilino della Casa Bianca è pronto a vendicarsi alle prossime primarie dei repubblicani che voteranno contro di lui al processo per impeachment, scatenando l'elettorato più conservatore contro i "Giuda".

" Il Presidente ha voluto farmi sapere, insieme ad altri, che è un repubblicano, che non darà vita a un terzo partito e qualsiasi cosa farà politicamente in futuro la farà da repubblicano” , ha affermato il senatore del Nord Dakota Kevin Cramer, dopo la telefonata di Jack. Cramer ha aggiunto che “ Il Partito repubblicano nella sua stragrande maggioranza è ancora a fianco del suo presidente" . Una strategia, quella di Trump, per sondare la lealtà dei suoi colleghi di partito, che sono chiamati a decidere se sostenerlo o colpirlo alle spalle, al processo per impeachment. Sebbene la maggior parte di loro non voterebbe contro l’ex presidente, è anche vero che quasi nessuno di loro ha difeso Trump dall’accusa di aver "incitato" le insurrezioni a Capitol Hill.