Video della carne che "prende vita": cosa c'è dietro le immagini choc

Ha fatto il giro del web il video del trancio di carne cruda che all'improvviso si muove da solo, senza che ci sia apparentemente nessuno che ne manovri lo spostamento. Non è la prima volta che si verifica questo fenomeno, fisiologicamente possibile e spiegabile con i principi scientifici. Nulla di fantascientifico, quindi, anche se fa comunque una certa impressione vedere una bistecca che effettua un movimento pulsante sul tagliere. Inevitabile che, vista la particolarità del fenomeno, il breve video sia diventato rapidamente virale.

Le due donne protagoniste della clip appaiono piuttosto spaventate nel vedere che, la carne che da lì a pochi minuti finirà sul fuoco, in realtà sembra essere ancora viva. Questo fenomeno si spiega con quello che viene chiamato "memoria muscolare", locuzione in realtà non completamente esatta per questo tipo di attività della carne cruda. Il corpo animale è attraversato da una fitte rete di cavi nervosi, che durante la vita sono imprescindibili per qualunque attività vitale volontaria e involontaria, anche per il movimento. Una volta sopraggiunto il decesso, un corpo animale cessa le sue funzioni vitali ma le terminazioni nervose possono essere reattive anche in un momento successivo, soprattutto se eccitate.

Nel video proveniente dalla Malesia si vede che la carne effettua un movimento pulsante, che si accentua dopo il tocco da parte della donna pronta a cucinarlo. Il tocco della carna ha probabilmente causato un'eccitazione delle terminazioni che, sollecitate, hanno reagito. È un fenomeno che si verifica quando la carne è particolarmentee macellata di recente, come dimostra anche il colore particolarmente vivido della bistecca. L'ossimioglobina, che è una proteina presente nel tessuto muscolare, tende a ossidarsi a contatto con l'ossigeno. Man mano che si ossida, da rosso intenso passa a una colorazione più scura. In questo specifico caso è evidente che si tratta di un trancio di carne particolarmente fresco e, quindi, il movimento è spiegabile in tal senso.

Di video simili ne è piena la rete. Esattamente un anno fa è diventata virale una clip molto simile proveniente dal Giappone, che aveva però come protagonista un petto di pollo. In questo caso i movimenti della carne erano ancora più accentuati, tanto che le contrazioni nervose fecero letteralmente saltare via dal piatto il trancio pronto alla cottura, tra lo stupore e la paura dei presenti. Nessun "effetto zombie" per questi fenomeni ma una conferma che quella che si sta per mangiare è, effettivamente, carne fresca.