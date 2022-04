"Video pre-registrato". I dubbi sulla presenza di Putin alla veglia di Pasqua

Nella giornata di ieri, sabato 23 aprile, la televisione di Stato russa ha diffuso un video per dare la notizia della partecipazione di Vladimir Putin alla messa della Pasqua ortodossa. Impettito come non lo si vedeva da tempo, il presidente della Federazione russa avrebbe presenziato alla veglia presso la cattedrale del Cristo Salvatore a Mosca, celebrata dal patriarca della Chiesa ortodossa di Russia, Kirill.

Da sempre, Vladimir Putin partecipa alle celebrazioni religiose principali ortodosse e anche quest'anno si è voluto trasmettere il messaggio che il presidente ha mantenuto fede ai suoi impegni e alle tradizioni. Nelle immagini trasmesse dalla tv di Stato russa si nota che, al suo fianco, è presente il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, come consuetudine. Eppure, ciò che è stato mandato in onda potrebbe essere un video artefatto in post produzione, come è stato fatto notare su Twitter dall'utente Igor Sushko in un thread diventato virale.

This pathetic dictator doesn't even have a body-double for public events.... pic.twitter.com/DJpClbbu9q — Igor Sushko (@igorsushko) April 24, 2022

Secondo Sushko, l'intero video sarebbe in realtà un montaggio, nemmeno ben curato, di un insieme di immagini registrate in due momenti differenti. Stando alla sua ricostruzione, infatti, Vladimir Putin non sarebbe stato presente durante la veglia ma i momenti che lo ritraggono con la candela in mano e accanto al sindaco di Mosca sarebbero stati registrati precedentemente, in un tempo non ben definito che non sarebbe comunque recente. " I filmati preregistrati di Putin sono stati aggiunti e piuttosto male. Manca accanto al dipinto di una corona su un tavolo rosso sul muro ", scrive Sushko, che poi mostra un accostamento di due momenti della registrazione, in cui vuole dimostrare quanto dichiarato poco prima: " Questo patetico dittatore non ha nemmeno una controfigura per gli eventi pubblici ".