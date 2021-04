William e Harry separati al funerale di Filippo. Non sarà come per Diana

William e Harry non cammineranno uno accanto all’altro dietro alla Land Rover che trasporterà il principe Filippo nella St. George’s Chapel. Dimentichiamo l'immagine dei fratelli vicini durante il funerale della principessadi Galles.I duchi rimangono divisi e non si vedono segni di pace all’orizzonte, rivela il Daily Mail. Un vero peccato. Esperti reali e fan dei figli di Lady Diana speravano di vedere anche un dettaglio minimo che facesse supporre una pace ritrovata o, almeno, un tentativo di riavvicinamento. Invece i tabloid non lasciano spazio alle illusioni.

Tentativo fallito

Il principe Harry, atterrato a Heathrow lo scorso 11 aprile alle 13:15 (orario di Londra), non intende trattenersi più del dovuto in patria, ansioso di riabbracciare Meghan, incinta di una bambina e il figlioletto Archie. Inoltre, come spiega Vanity Fair, il duca di Sussex non ha ancora incontrato il fratello. È vero, però, che deve rispettare alla lettera le norme anti-Covid sull’isolamento, da cui potrà uscire solo per partecipare alle esequie. Pare, comunque, che lui e William si siano sentiti per telefono come ci dice il Telegraph. Harry, però, ha preferito alloggiare in un’ala a lui riservata a Frogmore Cottage, dove vive sua cugina, la principessa Eugenia, con la famiglia e non al Nottingham Cottage (Kensington Palace, dove vive William).

E pensare che Sir John Major aveva dichiarato alla BBC: “Questa è la situazione ideale per mettere fine a eventuali attriti familiari. La condivisione del dolore può rivelarsi un’opportunità per ricomporre vecchie fratture e sentirsi di nuovo vicini" . Neanche per idea, almeno per ora. William e Harry viaggiano su binari diversi. Ormai, sembrano un lontano ricordo le foto che li vedono sorridenti, uniti, complici, come pure il passato che li ha visti testimoni di nozze l’uno per l’altro.

Il muro che si è creato tra di loro sarebbe stato il più grande dolore per Lady Diana. Se la principessa di Galles fosse viva, forse tenterebbe una mediazione, magari persino forzando un po’ le cose, ma nel modo giusto, senza esagerare. Come solo una madre sa fare. Purtroppo, però, Diana non è più qui e il principe William sembra aver perso la pazienza con il fratello, deluso soprattutto dalle accuse lanciate durante l’intervista a Oprah Winfrey.

La delusione di William

Del resto il duca di Sussex non si è risparmiato. Insieme a Meghan Markle ha accusato di razzismo la royal family e dichiarato: “Mio padre e mio fratello sono in trappola” e ha aggiunto che anche lui si sentiva “in trappola, ma non sapevo di esserlo. Intrappolato nel sistema, come il resto della mia famiglia”. William non gli avrebbe perdonato frasi così forti, che hanno avuto un effetto mediatico dirompente. Avrebbe persino ribattuto, in privato, di non sentirsi per nulla “intrappolato” , al contrario. Un insider ha fatto sapere al Sunday Times che i commenti di Harry “non hanno colto nel segno” , perché il duca di Cambridge “ha accettato la strada tracciata per lui”.

Per dirla tutta pare anche che William abbia perso la fiducia in Harry, dopo che alcuni amici di Meghan avrebbero spifferato ai giornali indiscrezioni sul fallimento di diversi tentativi di riconciliazione. Le cose non sarebbero destinate a cambiare in breve tempo. Il fatto che William e Harry non cammineranno uno di fianco all’altro ne è una prova ed è anche il preludio a un lungo inverno nei loro rapporti. In mezzo a loro, durante la processione funebre, ci sarà il cugino Peter Phillips, figlio della principessa Anna. In chiesa Harry dovrebbe sedersi proprio accanto a quest’ultimo, mentre William prenderà posto accanto a Kate Middleton.

Kate spera nella riconciliazione

A proposito della duchessa di Cambridge. Per il Telegraph dovrebbe essere lei la mediatrice tra William e Harry. Quest'ultimo la considera "la sorella maggiore che non ho mai avuto" . Kate, dal canto suo, "è addolorata e spera in una riconciliazione" tra il marito e il cognato, riporta una fonte al giornale, aggiungendo: "Avendo un rapporto molto stretto con i suoi fratelli Pippa e James e avendo conosciuto in prima persona il legame speciale che univa William e Harry è davvero triste per la situazione che si è creata".