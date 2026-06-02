Monopattini, cinquanta multe al giorno per chi è senza targhino o senza casco

Sono una cinquantina al giorno le sanzioni comminate ai conducenti di monopattini dalla polizia locale di Milano. I vigili, grazie ai controlli fatti in straordinario, hanno intensificato i controlli contro i velocicpedi elettrici. Di queste la metà delle multe sarebbe per guida senza casco, obbligo entrato in vigore nel 2024, e il trasporto di passeggero, mentre l'altra metà per la mancanza del "targhino", diventato obbligatorio dal 17 maggio.

Dopo l'exploit del primo week end di entrata in vigore delle nuove regole quando sono state comminate 18 sanzioni (4 per mancanza di contrassegno, 4 per mancato rispetto dell'obbligo di indossare il casco e una per passaggio con il rosso, oltre a 6 multe per divieto di sosta sul marciapiede, infrazione che può arrivare anche alla rimozione del veicolo) si continua con slancio.

Previsti turni straordinari per i vigili motociclisti, così le indicazioni del comando di piazza Beccaria valgono anche per il reparto radiomobile che, con i suoi centauri, è stato coinvolto nella campagna di controlli che si è rivelata massiccia. Contrariamente al cosiddetto "rito ambrosiano" che prevede un periodo di tolleranza nel momento in cui scattano nuove misure, ovvero obblighi e divieti del Codice della strada, questa volta si è deciso di usare fin da subito il pugno duro.

Il 16 maggio è entrato in vigore l'obbligo di targa per chi possiede un monopattino elettrico e per le compagnie di sharing - tre gli operatori (Bird, Dott, Lime) per una flotta totale di 6mila veicoli - mentre è slittato al 16 luglio l'obbligo di attivare l'assicurazione con responsabilità civile. Con le multe non si scherza perchè chi viene beccato senza targa rischia dai 100 ai 400 euro. La targa, legata al conducente e non al velocipede, permette di sanzionare oltre a chi viaggia senza casco, chi trasporta persone o cose, chi guida senza aver compiuto 14 anni e chi infrange il Codice della strada o viaggia su mezzi sprovvisti di tutti i requisiti stabiliti dalla legge del 2019.

Attualmente i monopattini possono viaggiare solo sulle strade urbane senza superare i 20 km orari e i 6 km orari quando circolano nelle aree pedonali. Vietati quindi marciapiedi e piste ciclabili.

Anche la sosta sul marciapiede è vietata e viene sanzionata con 90 euro, esattamente come un qualsiasi veicolo a motore, in caso di rimozione e trasporto del mezzo al deposito di via Fiamma, si arriva tranquillamente a 250 euro.

A Milano sono un migliaio circa i monopattini che sono stati rimossi, ma molti di questi sono rimasti nel deposito e dopo due anni venduti all'asta. Il motivo? Senza targa era piuttosto complesso rivendicare la proprietà del mezzo.