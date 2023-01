Monopattini e bici "sregolati". Multe solo se c'è un incidente

Sfrecciano sui marciapiedi. Viaggiano contromano, incuranti dei divieti e anche, talvolta, delle dimensioni oggettive delle strade. Sfidano il semaforo rosso, fiduciosi nella spinta dei muscoli e, magari, con una mano sola sul manubrio perchè l'altra impegnata, insieme ad un orecchio, in una conversazione improrogabile. Il codice della strada per monopattini e biciclette spesso è solo un'opinione. Che finisce per diventare un boomerang. «Purtroppo è solo in caso di incidente che i conducenti di questi mezzi vengono sanzionati».

Lo spiega con numeri dettagliati Chiara Valcepina, consigliere comunale di Fratelli d'Italia. Pochi pochissimi i controlli preventivi, men che meno le multe. Lo scorso anno sono stati 13 al mese i monopattini pizzicati a viaggiare con 2 o più persone. Appena 3 i ciclisti beccati col cellulare in mano (nessuno in monopattino). 52 le biciclette multate perchè passate con il rosso ma nessun monopattino. In contromano zero biciclette ma «ben» 29 monopattini. Mentre andando a guardare le bici che hanno viaggiato su marciapiedi, i numeri sono ancora più sorprendenti: due biciclette multate in 4 anni (dal 2109 a oggi) contro i 29 monopattini del 2021 e i 52 nel 2022. Se si volesse fare la classifica della classifica, ci sarebbe da dire che se sulla mobilità green si chiude decisamente un occhio, quando si tratta in special modo di biciclette gli occhi chiusi pare che siano proprio tutti e due. «Numeri ridicoli», sottolinea Valcepina.

«Questo tipo di mobilità - insiste - è stata talmente pompata e incentivata dalle politica di Sala che di fatto si passa sopra alle irregolarità». Lo dice lei che tra l'altro in bici ci va. «Sembra quasi che a Milano, se sei in sella a una bicicletta o se sfrecci su un monopattino, puoi permetterti di non rispettare alcuna regola perché tanto, come dimostrano i numeri, hai ottime probabilità di farla franca». Sollecita il Comune di Milano che «dovrebbe dimostrarsi più sensibile al tema della sicurezza stradale e della prevenzione degli incidenti. Perché «non è vero che è stata creata una mobilità alterativa con le piste ciclabili che sono più pericolose della strada».

È di ieri mattina, in zona Loreto, l'ultimo incidente che ha visto coinvolto un monopattino su cui viaggiava un ragazzo di 22 anni: codice rosso all'ospedale e prognosi riservata. Gli incidenti a Milano in cui sono rimasti coinvolti monopattini sono stati 485 lo scorso anno e 573 l'anno prima: a 350 di loro è stata contestata una violazione. Sono stati parecchi di più gli incidenti in cui sono rimaste coinvolte le biciclette: 1308 nel 2021 e 1026 (al 31 ottobre) nel 2022. E per 849 di loro (nel 2021) e 530 (nel 2022) è stata a quel punto contestata una qualche violazione al codice della strada. «È inutile che Sala e la sua Giunta istituiscano con la scusa di proteggere la vita delle persone il limite di 30 chilometri orari in città se alla base manca il controllo del rispetto da parte di tutti delle regole».