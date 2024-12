Morto Barre Phillips, genio dell'improvvisazione jazz

Ascolta ora 00:00 00:00

Il musicista statunitense Barre Phillips, contrabbassista jazz di fama internazionale noto soprattutto per la sua attività di improvvisatore, è morto all'età di 90 anni domenica 29 dicembre a Las Cruces, nel Nuovo Messico. Nel 1969 fondò il gruppo Le Trio con il sassofonista John Surman e il batterista Stu Martin, formazione che ha segnato la storia del free jazz. Negli anni Settanta, pur portando avanti con costanza un'intensa attività sulla scena del free jazz, lavorò con la danza contemporanea del Gruppo di Ricerca Teatrale dell'Opéra di Parigi diretto da Carolyn Carlson. Negli anni Ottanta incontrò il regista cinematografico Robert Kramer e cominciò a comporre per i suoi film. Il loro sodalizio è durato per vent'anni. Alla fine del decennio decise di consacrarsi alla musica improvvisata e ai concerti dal vivo, continuando comunque a comporre sia per la danza che per il cinema. Da allora ha suonato regolarmente con la London Jazz Composers Orchestra diretta da Barry Guy e, dal finire degli anni Novanta con il Trio Ldp (Leimgruber, Demierre, Phillips). Nato a San Francisco, in California, il 27 ottobre 1934, Barre Phillips iniziò a suonare il contrabbasso da autodidatta nel 1947. Dopo aver studiato lingue all'Università di Berkley, dal 1962 si stabilì a New York per dedicarsi totalmente alla musica. Da allora è diventato una presenza stabile sulla scena del jazz e della musica contemporanea. A New York studiò contrabbasso classico con Frederick Zimmermann. Negli anni Sessanta registrò con Leonard Bernstein e la New York Philarmonic, così come con le formazioni di Jimmy Giuffre, Archie Shepp, Attila Zoller, Heiner Stadler e Gunther Schuller. Dal 1964 prese parte a tournées internazionali con il George Russell Sextet, il trio di Jimmy Gufares, diversi gruppi di Attila Zoller e il Peter Nero Trio.

L'incisione del 1971 con Dave Holland - Music from Two Basses - è probabilmente la prima registrazione di un duo di contrabbasso jazz. Come improvvisatore ha suonato, tra i tanti, con Peter Brötzmann, Evan Parker e Paul Bley.