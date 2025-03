È morto Lucio Villari, storico del Settecento

Ascolta ora 00:00 00:00

Lucio Villari, morto domenica notte a 91 anni, era studioso specializzato nel periodo tra Settecento e Novecento. Modernista e fratello di un altro pezzo da novanta della storiografia italiana, Rosario, ha concentrato il suo lavoro soprattutto sull'Europa e gli Stati Uniti, indagando in particolare la Rivoluzione francese, la nascita e l'affermazione del capitalismo e l'Italia del Risorgimento. Aveva portato avanti, però, anche interessanti incursioni nella prima Storia moderna con una specifica attenzione all'influenza del pensiero politico di Niccolò Machiavelli. All'autore del trattato politico rinascimentale Il principe, Lucio Villari ha dedicato due libri di divulgazione di grande successo: Niccolò Machiavelli (Piemme, 2000) con cui ha vinto il Premio Estense nel 2001, e Machiavelli. Un italiano del Rinascimento (Mondadori, 2013). Nato nel 1933 a Bagnara Calabra, nella provincia di Reggio Calabria, si era laureato all'Università di Messina per specializzarsi poi come settecentista all'Istituto di Studi storici di Napoli sotto la guida di un grande maestro come Federico Chabod (1901 - 1960). Risale a quel periodo di studi napoletani, alla scuola creata da Benedetto Croce, il primo lavoro di peso dedicato all'economista italiano più importante dell'età dei lumi: Il pensiero economico di Antonio Genovesi (Le Monnier, 1958). La sua vena da divulgatore lo ha invece portato a comporre moltissime voci per la Storia universale illustrata, una popolare enciclopedia pubblicata per i tipi di Fabbri a partire dal 1971. Così come collaborò con il fratello Rosario per La società nella storia, manuale di storia per la scuola media inferiore pubblicato da Sansoni tra il 1977 e il 1980.

Ma i suoi interessi erano poliedrici.

Amante del cinema, del jazz e del teatro nel 1986 curò l'adattamento e la regia di un classico della letteratura francese dell'Illuminismo, le Lettere persiane di Montesquieu, prodotto dal Teatro Stabile di Roma e andato in scena al Ridotto di Venezia in occasione del Carnevale.