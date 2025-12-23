Le mostre gioco del Muba sono per grandi e bambini

Giochi e intrattenimenti per ogni età fino al 6 gennaio il Muba, il Museo dei bambini alla Rotonda della Besana. Si va dalla mostra "Connessioni", dai 3 agli 8 anni: un percorso interattivo che coinvolge piccoli e grandi nella comprensione di fenomeni, aiuta a muoversi nella complessità e a prendersi cura dei legami e delle relazioni che danno forma al mondo.

Quattro le postazioni di gioco: le idee si moltiplicano quando vengono condivisi; ogni gesto produce effetti che si diramano; nel nostro corpo ogni parte trova equilibrio in relazione alle altre; un albero che cade diventa casa per altre vite.

La "Camera delle meraviglie", dai 6 agli 11 anni, è la nuova area permanente ispirata alle Wunderkammer rinascimentali, questa stanza delle meraviglie contemporanea è allestita con un'ampia raccolta di materiali provenienti da differenti ambienti naturali: una collezione speciale, da guardare e riguardare. Ogni frammento, da solo o insieme agli altri, diventa un'occasione di osservazione, fatta in molti e differenti modi, da quelli che il nostro corpo mette a disposizione, fino a quelli delle tecnologie analogiche o digitali. Completano l'installazione gli albi a tema e alcune biografie d'infanzia di grandi appassionati di natura. Poi c'è "Remida", il centro di riuso creativo dello scarto industriale per bambini dai 12 mesi ai 5 anni, un luogo di ricerca e sperimentazione del materiale destrutturato. È uno spazio allestito in modo da favorire l'esplorazione dei materiali messi a disposizione.

Gomme, stoffe colorate, plastiche e aree sensoriali favoriscono lo sviluppo di competenze cognitive, motorie e creative.

Tutti i percorsi sono pensati per favorire lo sviluppo del pensiero creativo e far divertire imparando.

Partecipare con nonni e genitori permette di amplificare l'esperienza e di far divertire anche gli adulti.

Il calendario delle attività è su muba.it, dal 26 al 28 dicembre e dal 2 al 6 gennaio. Per prenotare e acquistare il biglietto: ticketing.muba.it/