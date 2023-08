"In autostrada oltre il limite di velocità". Max Verstappen finisce nella bufera

Max Verstappen al centro delle polemiche. Tutta colpa di un video subito diventato virale sui social, che mostra un'infrazione evidente del codice della strada da parte del dominatore del Mondiale di Formula 1. Il campione del mondo si trovava in Francia, su un tratto dell’autostrada A8 nei pressi del tunnel di Canta-Galet e guidava un'Aston Martin Valkyrie, gioiello da tre milioni di euro progettato da Adrian Newey, l'uomo che ha inventato l'imbattibile Red Bull. Il suo collaboratore, Mark Cox, ha postato su Instagram un video in cui si vede l'olandese guidare con una mano sola sul volante, digitando sul display con l’altra. Il contachilometri, poi inquadrato, mostra una velocità di 124 km/h dove il limite è 90. Secondo "Nice Matin", Verstappen sarà indagato per aver "messo a repentaglio vite altrui": il video è stato acquisito dalla polizia francese.

A dire il vero, se si pensa al bolide che stava guidando, le immagini non mostrano manovre spregiudicate, sicuramente non uno sforamento di velocità clamoroso. Ma senza dubbio la pubblicazione del video rappresenta un autogol evitabile. Anche perché i piloti di F1 sono dei testimonial della Fia, che ormai da tanti anni porta avanti numerose campagne sulla sicurezza stradale. Oltre all’eccesso di velocità, il pilota della Red Bull nel video tiene il volante con un braccio solo mentre con l'altro digita sul display. Una condotta che molto probabilmente lo costringerà a pagare una multa salata.

Verstappen riparte da Zandvoort

Dopo la pausa estiva, torna il Mondiale di F1 e si riparte da Zandvoort, il GP d'Olanda arrivato alla sua 33ª edizione. Naturalmente gli occhi sono puntati solo su Verstappen. Nel '21 e '22 il padrone di casa non ha avuto rivali, registrando addirittura l’hat-trick lo scorso anno. Tutto fa pensare ad un tris, che sarebbe storico in questo tracciato, perché finora solo un pilota ci è riuscito, Jim Clark dal 1963 al 1965. Ovviamente una vittoria a Zandvoort avrebbe anche altri siginificati: da tempo la sequenza di vittorie di Max è oggetto di attenzione, ed ora più che mai, visto che si approccia ad eguagliare il record assoluto di 9 successi consecutivi di Sebastian Vettel del 2013.

Al momento il pilota della Red Bull vanta la seconda sequenza di sempre: nessuno oltre a Vettel è riuscito a infilarne 8, e portare a termine l’impresa nella gara di casa avrebbe sicuramente un valore aggiunto. Sembra piuttosto vano appellarsi alle statistiche. Finora in Olanda si sono visti 20 vincitori in 32 edizioni. L'unico possibile rivale, il compagno di squadra Perez, su questa pista ha rimediato solamente un ottavo ed un quinto posto. Insomma il favorito è solo Verstappen.