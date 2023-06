Battute sessiste durante il Gran Premio, Sky sospende Bobbi e Valsecchi

Le battute sul lato b di una donna presente nel paddock del Circuito della Catalogna costeranno care a Matteo Bobbi e Davide Valsecchi: finiti nel mirino dei social network subito dopo l'episodio, i due sono stati puniti da Sky con la sospensione per una gara.

Cosa è accaduto

I fatti si sono verificati in occasione del Gran Premio di Spagna di Formula Uno, svoltosi nella giornata della scorsa domenica 4 maggio 2023. Tra gli argomenti principali in studio anche lo scarso rendimento dei pacchetti di aggiornamenti portati da Maranello nel disperato tentativo di rendere più competitive le Rosse per poter dar vita a una seconda parte di stagione più dignitosa, dopo i risultati di scarso spessore finora maturati.

Cogliendo la palla al balzo, Matteo Bobbi rivolge una battuta al collega che in quel momento si trova nel paddock del Circuito della Catalogna insieme a Federica Masolin. "Volevo dire a Davide che dietro di lui c'è un bel pacchetto di aggiornamenti, se si gira" , dice l'ex pilota rivolgendo le proprie attenzioni al fondoschiena di una donna inquadrata di spalle dalle telecamere di Sky. " Già li conosco" , replica Valsecchi, stando al gioco, dopo essersi voltato, "poi mi hanno detto che non si può testarli, io alzo le mani".

Gelo in studio. "Occhio ragazzi" , li redarguisce Carlo Vanzini. Federica Masolin, pur se in imbarazzo, prende in mano la situazione e tenta di andare oltre, replicando con una battuta. "Io chiedo asilo politico, ragazzi" , risponde la conduttrice. "Ma mi fate sentire qualche intervista invece di questi due? Ascoltiamo Carlos Sainz, dai" , aggiunge.

Una volta conclusa la trasmissione del servizio annunciato, la regia torna sui protagonisti del siparietto. "Fabio è preoccupato per la vostra incolumità fisica, Bobbi e Valsecchi" , esordisce Federica Masolin leggendo il commento di un utente sui social, "dice 'Li rivedremo sani e salvi al prossimo Gran Premio dopo questo siparietto, apprezzato soprattutto dalle loro consorti?'" . "Eh, io se arrivo a casa mi sa che due mazzate le prendo" , replica Matteo Bobbi, "tu Davide?" . "Ho già fatto due volte l'operazione per gli occhi perché ho perso la vista fin da bambino proprio a guardare quelle cose" , prosegue Valsecchi ritornando sull'episodio precedente, "perciò lascia stare" . "Ma Federica, tu così te le cerchi, però" , dice Carlo Vanzini per smorzare i toni. "Ho letto quello che mi hanno scritto" , conclude la conduttrice del programma allargando le braccia.

Le battute dei due, a causa anche del grande clamore mediatico e delle polemiche sorte sui social network, hanno spinto Sky a punire i responsabili: Matteo Bobbi e Davide Valsecchi sono stati sospesi dall'azienda e salteranno il prossimo evento, ovvero il Gran Premio del Canada.