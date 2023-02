Come cambia la MotoGP: tutte le novità della stagione 2023

La MotoGP si presenta al via con tante novità: su tutte l'introduzione nel weekend di gara della Sprint Race, format già testato con successo nel Mondiale di Formula 1.

Si comincia il 26 marzo, con il via da Portimao (Portogallo) si chiude il 26 novembre a Valencia (due gli appuntamenti in Italia, al Mugello l’11 giugno e a Misano il 10 settembre). Pecco Bagnaia, che ha scelto di correre con il numero 1 sulla carena, dovrà difendere il titolo mondiale conquistato con la Ducati. Marquez e Quartararo sono i rivali istituzionali ma attenzione anche al compagno di squadra Enea Bastianini. Di sicuro ci sono tutte ingredienti per rivivere le grandi emozioni della passata stagione. Scopriamo tutte le novità.

La novità della Sprint Race

Ci saranno differenze notevoli con le gare sprint della F1 che saranno sei, il doppio rispetto al 2022 (sono in calendario a Baku, Red Bull Ring, Spa-Francorchamps, Losail, Austin e Interlagos). Nella MotoGp la Sprint Race sarà invece presente in tutti e 23 i Gran Premi. Si disputerà il sabato pomeriggio mentre le qualifiche (grazie alle quali si comporrà la griglia di questa gara-sprint) sono tre e non più quattro. Le gare sprint dureranno la metà dei giri previsti nella gara della domenica, in F1 sono un terzo del Gp, quindi 100 chilometri. Un esempio: a Misano la gara delle MotoGP dura 27 giri, la Sprint Race del Gp di San Marino sarà di 13. Nella gara della domenica vanno a punti i piloti dal 1° al 15° posto. Nella Sprint Race del sabato i piloti dal 1° al 9° posto (12 punti al vincitore, 9 al 2°, 7 al 3° e a scalare fino a 1 punto per il 9°). Per cui chi vince sia la Sprint Race sia la gara della domenica guadagnerà 37 punti in totale (12 per la Sprint + 25 per la gara tradizionale). Ecco di seguito come sarà il programma dettagliato del weekend.

Venerdì

Il venerdì sarà dedicato alle prove e coinvolgerà due sessioni, per la MotoGP. La prima alle 10,45, di 45 minuti, la seconda estesa a 60 minuti, alle 15. I tempi combinati delle due sessioni determineranno i partecipanti diretti alle qualifiche Q1 e Q2 della MotoGP. Non si chiameranno più prove libere. La Moto2 conterà su due sessioni da 40 minuti. La Moto3 su due sessioni da 35 minuti. Saranno tutte valide per la classifica combinata dei tempi. Per le due classi si terrà però anche conto della sessione del sabato mattina, la terza.

Sabato

Per la MotoGP una sessione di prove libere di 30 minuti, simile alla precedente FP4, poi le qualifiche: la Q1 alle 10.50, la Q2 alle 11.15. Al termine, un nuovo show porterà i piloti sul palco per alcune interviste dal vivo di fronte ai tifosi. Le gare sprint avranno una propria identità, la procedura di partenza sarà ridotta a 15 minuti. Il via, poi, alle 15. Il podio sarà in un luogo diverso, variabile a seconda del Gran Premio, per portare i festeggiamenti più vicini al pubblico. Alle 16.15 si terrà una conferenza stampa con i primi tre classificati della gara sprint, il poleman e il leader del campionato. Prima della gara sprint, Moto2 e Moto3 avranno a disposizione una sessione di 30 minuti, di mattina. I tempi combinati delle tre sessioni determineranno i partecipanti diretti alla Q1 e alla Q2. Le qualifiche della Moto3 sono in programma dalle 12.50, quelle della Moto2 dalle 13.45.

Domenica

Non sono previsti warm up per Moto2 e Moto3. Sarà quindi la MotoGP ad aprire e chiudere il giorno del Gran Premio. Alle 9,45 una sessione di riscaldamento di 10 minuti, prima di una parata dei piloti MotoGP prevista alle 10 di fronte alle tribune gremite. Faranno un giro di pista e un paio di soste ai box prima di tornare alla Hero Walk per un ulteriore contatto con gli appassionati. Alle 11 la gara della Moto3. Alle 12.15 la Moto2, leggermente anticipata.

La gara della MotoGP inizierà alle 14, con il tradizionale podio alle 15. L'ordine Moto3 - Moto2 - MotoGP sarà mantenuto per tutta la stagione. La gara del Gran Premio della MotoGP sarà l'ultima, di domenica. In molti circuiti i tifosi avranno la possibilità di vedere da vicino il podio e partecipare ai festeggiamenti.