Cambio al vertice nel motorsport: Dario Marrafuschi alla guida della divisione Pirelli, Mario Isola nuovo direttore generale di ACI Sport

Importante passaggio di consegne nel mondo del motorsport italiano e internazionale. A partire dal prossimo 1° marzo, Dario Marrafuschi assumerà il ruolo di Responsabile della business unit Motorsport di Pirelli, subentrando a Mario Isola, che resterà in azienda fino al 1° luglio per garantire una transizione efficace, in particolare per le attività legate alla Formula 1.

Marrafuschi, in Pirelli dal 2008, vanta una lunga esperienza maturata proprio in Formula 1 all’interno del settore Ricerca e Sviluppo e ha guidato negli ultimi anni lo sviluppo dei prodotti stradali del Gruppo. Nel nuovo incarico, così come avvenuto in precedenza per Mario Isola, riporterà a Giovanni Tronchetti Provera, Executive Vice President Sustainability, New Mobility & Motorsport.

La Società ha espresso il proprio ringraziamento a Mario Isola per la dedizione e la passione con cui ha contribuito allo sviluppo della business unit Motorsport, accompagnandone la crescita e il consolidamento a livello globale.

Conclusa la sua esperienza trentennale in Pirelli, Mario Isola è pronto a intraprendere una nuova sfida professionale. Dal 1° luglio assumerà infatti l’incarico di Direttore Generale di ACI Sport Spa. L’annuncio è stato dato ufficialmente a Roma, giovedì 26 febbraio 2026, dal Presidente dell’Automobile Club d’Italia, Geronimo La Russa, che ha espresso “piena soddisfazione” per la nomina.

«Una notizia davvero molto importante per l’intero settore del motorsport – ha dichiarato La Russa –. Essere riusciti a inserire nella nostra squadra un top player come Mario Isola è motivo di grande orgoglio. La sua scelta di accettare questa sfida rappresenta un passo decisivo per costruire un nuovo corso dell’automobilismo sportivo italiano». Secondo il Presidente dell’ACI, l’arrivo di Isola renderà l’azione di ACI Sport Spa ancora più dinamica, grazie a un profilo manageriale capace di affrontare le nuove sfide con visione, entusiasmo e competenza.

Parole di apprezzamento anche da parte del Presidente di ACI Sport Spa, Luigi Battistolli, che ha sottolineato come Isola non abbia bisogno di presentazioni e come il suo contributo potrà rafforzare ulteriormente un team impegnato quotidianamente nel migliorare l’efficienza e la qualità dell’organizzazione sportiva.

Convinto della scelta anche Gian Carlo Minardi, attuale Consigliere Delegato di ACI Sport Spa e figura storica del motorsport: «Ho sempre apprezzato il lavoro di Mario Isola.

La sua storia e i risultati ottenuti rappresentano il miglior biglietto da visita per comprendere l’importanza di questa nomina».

Un doppio passaggio che segna quindi una fase di rinnovamento strategico per due realtà centrali del motorsport, nel segno della continuità, dell’esperienza e di una visione orientata al futuro.