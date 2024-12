Che Bottas l'intossicazione a Leclerc

Ascolta ora 00:00 00:00

Bottas, basta la parola. Il pilota finlandese ha pagato la cena ai suoi colleghi e rivali di Formula 1, ristorante di Abu Dhabi, conto finale, euro 5150, individuati gli invitati, 17, ripresi nella fotografia rituale, dunque 300 euro a casco, sorry a testa, argent de poche, spiccioli per chi va a trecento all’ora anche con i conti bancari.

Ma la notizia vera è un’altra, il cibo, caro, di qualità stellata, ha provocato una intossicazione a Charles Leclerc, il ragazzo è rientrato in hotel accusando dolori vari, stanchezza, spossatezza, ci sarebbe stato bisogno di una safety car, il suo pit stop notturno si è prolungato tra letto e toilette, forse si è trattato di qualcosa di maligno alla griglia, lui che del sostantivo è un frequentatore, forse il rifornimento, nel senso di bevande, non era stato ben assorbito, sta di fatto che il monegasco della Ferrari ha pagato, non il conto già sbrigato da Bottas, ma il supplemento nelle prime qualifiche. Alla prossima cena, Charles ha già scelto: riso in bianco e acqua,ovviamente senza gas. Così Bottas risparmierà.