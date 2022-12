Chi è Fred Vasseur, il nuovo team principal e general manager della Ferrari

Fred Vasseur entrerà a far parte della Scuderia Ferrari il 9 gennaio come Team Principal e General Manager. La notizia era nell'aria da tempo, adesso c'è anche l'ufficialità: a raccogliere l'eredità di Mattia Binotto sarà Fred Vasseur che "entrerà a far parte della Scuderia Ferrari il 9 gennaio come Team Principal e General Manager" , annuncia il Cavallino in una nota.

Chi è Fred Vasseur

Classe 1968, sposato e padre di 4 figli, si è laureato in Tecniche Aeronautiche e Ingegneria dell'Autoveicolo all'Estaca (L'Ecole Supérieure des Techniques Aéronautiques et de Construction Automobile). Oltre alla formazione tecnica, Vasseur ha grandi doti imprenditoriali e di fiutatore di talenti. Nel 1996 fonda il team Asm con la quale compete e vince (dal 2004 al 2007) nella F3 Euro Series con Jamie Green, Lewis Hamilton, Paul Di Resta e Romain Grosjean. Nel 2004, appunto con Nicolas Todt, dà vita all'Art Grand Prix con la quale conquista un palmares importante: 8 titoli costruttori tra Gp2 e Gp3, 4 piloti in Gp2 (con Rosberg, Hamilton, Hulkenberg, Vandoorne) e 6 in Gp3 (con Gutierrez, Bottas, Ocon, Leclerc, Russell, Hubert); il titolo piloti in F2 di George Russell nel 2018. In F1 Vasseur entra nel 2016 con Renault. L'esperienza dura solo un anno. Il successivo è alla Sauber brandizzata Alfa Romeo e motorizzata Ferrari.

L'ascesa di Vasseur, molto vicino anche a Carlos Tavares, ad di Stellantis, è ora al suo apice e nella scuderia di Maranello troverà la sfida più difficile. L'obiettivo è tutt'altro che facile da centrare, vista la qualità della Red Bull - campione Piloti con Max Verstappen nelle due ultime edizioni del Mondiale F1 - e il certo ritorno alla competitività di Mercedes, che già nel finale 2022 ha mostrato sprazzi di ritrovata efficienza. Il francese ha un compito cruciale ma parte da una base buona, perché il progetto F1-75 del 2022 era decisamente buono (3 vittorie Leclerc, 1 Sainz) e il progetto 2023 non dovrebbe discostarsi molto dal precedente.

L'annuncio

"Siamo felici di dare il benvenuto in Ferrari a Fred Vasseur come nostro team principal - lo accoglie Benedetto Vigna, amministratore delegato Ferrari - Nel corso della sua carriera ha unito con successo i suoi punti di forza tecnici, grazie alla sua esperienza in qualità di ingegnere, a una costante capacità di stimolare il meglio nei suoi piloti e nei suoi team. Questo approccio e la sua leadership sono ciò di cui abbiamo bisogno per far crescere la Ferrari con rinnovata energia".

"Sono molto felice e onorato - commenta Vasseur - di assumere la guida della Scuderia Ferrari come Team Principal. Per me, un appassionato di motorsport da tutta la vita, la Ferrari ha da sempre rappresentato l'apice del mondo delle corse. Non vedo l'ora di lavorare con il team talentuoso e appassionato di Maranello, per onorare la storia e l'eredità della Scuderia e per conseguire dei risultati per i nostri tifosi in tutto il mondo".