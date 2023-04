Craig Breen, morto il pilota di rally durante test in Croazia: ecco cosa è successo

Lutto nel mondo del rally. A 33 anni è morto Craig Breen, pilota irlandese della Hyundai, dopo un incidente di cui è rimasto vittima in Croazia. Il pilota era impegnato nel giro di ricognizione, in vista della tappa del mondiale di rally in programma la prossima settimana.

Dopo essere finito fuori strada sul percorso tra Stari Golubovac e Lobora, Green è andato a impattatare violentemente contro un palo con la sua Hyundai i20 Rally1. Da quest'anno era tornato in Hyundai e stava preparando la sua seconda gara stagionae dopo l'esordio coronato con il secondo posto in Svezia a febbraio. Era dall'incidente di Michael Park nel 2005 che non succedeva un evento così tragico nel campionato del mondo rally.

La ricostruzione

Dalle prime ricostruzioni sembra che il 33enne pilota della casa coreana abbia impostato in maniera non corretta una curva a destra ed è uscito così di strada sulla sinistra, impattando su un palo di una staccionata di legno posta a bordo strada con la parte sinistra della vettura. Così riporta la polizia croata che sta svolgendo le indagine sull’incidente, verificatosi sulla strada locale 2201. Il navigatore James Fulton è rimasto illeso, i test sono stati immediatamente sospesi e la Hyundai ha dichiarato che non seguiranno ulteriori comunicazioni in merito al tragico incidente.

Chi era Craig Breen

Classe 1990, figlio del pilota irlandese Ray Breen, Craig è stato campione del mondo WRC Super 2000 nel 2012 e campione della WRC Academy nel 2011. Sotto contratto quest'anno con la Hyundai per il campionato WRC, Breen aveva iniziato la stagione con un secondo posto nel Rally di Svezia, alle spalle di Ott Tanak, con la vittoria di quattro prove speciali. L'irlandese era un italiano "acquisito" visto che da anni viveva su lago di Como con la fidanzata Tamara Molinaro, anche lei pilota. In 14 anni di attività, aveva partecipato a 69 Rallies, vincendo 30 Speciali, 1 Power Stage, salendo 9 volte sul podio e conquistando 364 punti mondiali.

Craig Breen driving a Metro 6R4. That’s is all. RIP. #wrc

pic.twitter.com/uAUSAm74vY — Tom Howard (@TommyHoward) April 13, 2023

Quell'incidente alla Targa Florio

Un tragico impatto che ricorda in modo drammaticamente inquietante quanto accaduto al suo copilota Gareth Roberts durante il Rally Targa Florio 2012. Due destini tragici e paralleli, i cui esiti non possono che lasciare attoniti. Allora, era il 16 giugno 2012, in quell'incidente che costò la vita a Roberts e che cambiò per sempre l'esistenza di Breen, il pilota uscì completamente illeso. Accadde durante la prova speciale di Cefalù.

La Peugeot 207 Super 2000, con cui correvano i due, uscì sulla destra e la lama del rail entrò in abitacolo, uccidendo sul colpo il povero navigatore. Il destino risparmiò Craig, con la lama fermatasi a pochi centimetri, dopo aver divelto anche parte della pedaliera. Un incidente tragico e assurdo, che a distanza di undici anni si è ripetuto in maniera assurdamente simile. Questa volta ha risparmiato il suo attuale navigatore James Fulton ma non ha lasciato scampo al pilota.