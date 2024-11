Dakar 2025, Italtrans e Prometeon schierano Danilo Petrucci

Ascolta ora 00:00 00:00

Iniziano i preparativi per la prossima Dakar 2025: Italtrans Racing Team avrà il campione Danilo Petrucci come copilota, che si alternerà alla guida con Claudio Bellina, pilota principale, giunto alla sua 17esima Dakar. Il navigatore sarà Marco Arnoletti. Italtrans, azienda leader nei trasporti su strada per la grande distribuzione, e Prometeon Tyre Group, produttore di pneumatici per truck, bus e macchine agricole, hanno rinnovato la propria partnership per l'edizione 2025. Quello che si è formato è un "dream team" per Italtrans Racing Team – Rally Division, che sarà in gara col truck 608 e con gli pneumatici Prometeon Serie 02, che godono di fianchi rinforzati, battistrada apposito per terreni rally, mescola per il battistrada che garantisce la massima trazione e struttura rinforzata dello pneumatico per una stabilità superiore.

La famiglia Bellina è tra le componenti "veterane" di questa competizione: giunta alla sua 16esima partecipazione, nemmeno quest'anno non mancherà alla partenza, forte anche dei risultati ottenuti nel 2024, conclusa con un prestigioso 7° posto assoluto, a un passo dalla top five. " Sono contentissimo di entrare a far parte dell’equipaggio Italtrans e non vedo l’ora di salire a bordo insieme a Claudio Bellina ", ha dichiarato "Petrux" Petrucci, classe 1990, teramano, leggenda dei motori. È considerato "l’uomo dei quattro mondi", perché è l’unico pilota ad aver vinto almeno una gara in MotoGP, in MotoAmerica, in Superbike e alla Dakar. La prossima edizione per lui sarà la seconda dopo quella del 2022 a bordo di una moto, con la quale ha conquistato una storica vittoria di tappa. La Dakar 2025 rappresenterà per lui una novità assoluta, una sfida inedita a bordo di un truck, potendo contare sull’esperienza e sull’innovazione tecnologica dei mezzi Italtrans, di Bellina e del suo team, nonché sulle prestazioni affidabili degli pneumatici Prometeon, appositamente progettati per i mezzi pesanti nelle competizioni off-road.

" Ringrazio molto anche Prometeon per aver reso possibile questa opportunità unica. La Dakar è una sfida affascinante e sono emozionato di viverla per la seconda volta. Avrò molto da imparare e darò il massimo per aiutare a fare un buon risultato ", ha detto ancora Petrucci. La sua famiglia è fortemente legata al mondo delle quattro ruote, essendo stato il padre autista di camion e anche di truck per la MotoGP. Ora "Petrux", grazie a Prometeon e Italtrans, guiderà un truck da rally in una delle competizioni più difficili del Motorsport e questo segna un ulteriore passo importante nella sua carriera. Stesso entusiasmo di Petrucci si riscontra in Bellina: " Dopo le emozioni del 2024 ci prepariamo a vivere quelle del 2025. L’anno scorso è stata una bellissima edizione, perché fatta con un camion diverso da quello degli anni precedenti. La Dakar è una sfida dura, non è una passeggiata, ma ci siamo divertiti e nello stesso tempo abbiamo portato a casa un buon risultato, sfiorando la top five. Nella prossima edizione sarà ancora con me Marco Arnoletti con la sua grandissima competenza, e la new entry Danilo Petrucci, che con la sua esperienza da pilota darà un valore aggiunto alla nostra formazione. Avremo gli occhi puntati e daremo il massimo per divertirci e portare a casa un buon risultato. Voglio ringraziare tutti gli sponsor, in primis Prometeon e Bosch, per il loro supporto in questa grande avventura ".